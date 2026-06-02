Detuvieron a una pareja por presunta producción de material de abuso sexual infantil y los detalles son aberrantes

Un hombre de 51 años y una mujer de 40 fueron detenidos en la provincia de Salta luego de una investigación vinculada con la presunta producción y almacenamiento de material de abuso sexual infantil . La causa se inició tras una denuncia y avanzó con un allanamiento en el que se secuestraron diversos dispositivos electrónicos.

La investigación se desarrolla en la provincia de Salta y tiene como eje una denuncia que alertó sobre la presunta producción y almacenamiento de material que involucraría a una adolescente. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, el caso derivó en una pesquisa especializada que permitió reunir elementos para avanzar con medidas judiciales.

Según se informó, la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, intervino en la causa y dio lugar a la investigación sobre la presunta actividad ilícita. La pesquisa se concentró en la región de Valle de Lerma, donde se habría desarrollado la conducta bajo análisis judicial.

Como parte de las actuaciones, se realizó un allanamiento en el domicilio de los sospechosos. Durante el procedimiento, las autoridades concretaron la detención de ambas personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias vinculadas con el expediente.

En el operativo intervino personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta. Los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros elementos tecnológicos que podrían contener evidencia de interés para el avance de la causa.

Los equipos y dispositivos incautados serán incorporados a las tareas investigativas correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el contenido de los elementos secuestrados ni sobre los resultados preliminares de los peritajes que eventualmente puedan realizarse.

Asimismo, la audiencia en donde se formalizará la investigación penal preparatoria quedará fijada en las próximas horas, como punto clave de avance en la causa.