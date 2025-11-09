Detienen a una pareja que falsificaba documentación médica para estafar mutuales
El hombre, de nacionalidad chilena, se hacía pasar por médico y cobraba supuestas prestaciones con documentación apócrifa.
Una pareja fue detenida este domingo, vinculada a una organización que falsificaba documentación médica para cobrar servicios a distintas mutuales de salud. Uno de ellos es de nacionalidad chilena y se hacía pasar por médico.
El operativo, que se concretó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 38, fue implementado por la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) de la Policía de Mendoza.
Los detenidos son un hombre de 46 años -quien tiene la nacionalidad chilena- y su pareja. Ambos habrían montado una estructura delictiva a través de una empresa denominada IMED Salud. Según la investigación, los implicados utilizaban sellos de diversos profesionales de la salud -médicos clínicos, kinesiólogos, pediatras y enfermeros- para confeccionar documentación apócrifa y cobrar prestaciones inexistentes a mutuales.
El principal sindicado simulaba ser médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y posteriormente facturaba los servicios mediante una firma intermediaria, presentando documentación falsificada.
Durante los allanamientos, se intervinieron dos domicilios en Ciudad. En el primero, ubicado en calle Perú, se secuestró abundante documentación vinculada, sellos de profesionales, dispositivos electrónicos (computadoras, tablets, celulares y discos de almacenamiento), medicamentos e insumos médicos, además de dinero en efectivo: 8.000 dólares, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.
En el segundo domicilio, situado en el Edificio Procrear, los investigadores incautaron un teléfono celular, una carpeta con documentación, una computadora y 17 sellos de distintos profesionales de la salud. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.