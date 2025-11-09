Detienen a una pareja que falsificaba documentación médica para estafar mutuales

El hombre, de nacionalidad chilena, se hacía pasar por médico y cobraba supuestas prestaciones con documentación apócrifa.

Una pareja fue detenida este domingo, vinculada a una organización que falsificaba documentación médica para cobrar servicios a distintas mutuales de salud. Uno de ellos es de nacionalidad chilena y se hacía pasar por médico.

El operativo, que se concretó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 38, fue implementado por la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE) de la Policía de Mendoza.

WhatsApp-Image-2025-11-08-at-16.45.52 Los detenidos son un hombre de 46 años -quien tiene la nacionalidad chilena- y su pareja. Ambos habrían montado una estructura delictiva a través de una empresa denominada IMED Salud. Según la investigación, los implicados utilizaban sellos de diversos profesionales de la salud -médicos clínicos, kinesiólogos, pediatras y enfermeros- para confeccionar documentación apócrifa y cobrar prestaciones inexistentes a mutuales.

El principal sindicado simulaba ser médico para atender a pacientes con discapacidad o postrados, y posteriormente facturaba los servicios mediante una firma intermediaria, presentando documentación falsificada.

WhatsApp-Image-2025-11-08-at-16.45.501 Durante los allanamientos, se intervinieron dos domicilios en Ciudad. En el primero, ubicado en calle Perú, se secuestró abundante documentación vinculada, sellos de profesionales, dispositivos electrónicos (computadoras, tablets, celulares y discos de almacenamiento), medicamentos e insumos médicos, además de dinero en efectivo: 8.000 dólares, 63.000 pesos chilenos y 150 euros.