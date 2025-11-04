Siniestro fatal en José C. Paz: el abogado del detenido culpó a la pareja fallecida en el brutal choque

El abogado de Michael Carballo realizó un comunicado, mediante el cual señaló a Renzo Benítez y Eliana Beatriz Ramírez, como los responsables del siniestro.

En las últimas horas, el abogado de Jean Michael Carballo, el joven de 23 años que fue detenido por el salvaje choque que dejó un saldo de dos muertos en José C. Paz, realizó un comunicado. Cabe destacar que, Carballo está detenido e imputado por los delitos de homicidio culposo agravado del matrimonio y lesiones culposas agravadas contra los menores de 7, 11 y 14 años.

Video: así fue el trágico choque El video del trágico choque en José C. Paz Qué dice el comunicado En primer lugar, Juan Carlos Osorio sostuvo que el joven tiene seis años de experiencia al volante. Además, aclaró que la camioneta Volkswagen Amarok negra había sido adquirida recientemente y contaba con toda la documentación en regla.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Osorio desmintió la versión sobre que Carballo es el hijo del dueño de Tornado, un reconocido boliche de la zona. “No tiene ningún vínculo político ni relación con el dueño de un boliche, como se había difundido en redes sociales”, expresó.

Michael Carballo (1) Por otro lado, se refirió a las víctimas e indicó que se puso a disposición de sus familiares. Sin embargo, concluyó con una polémica frase. “Mi asistido, venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a acceso a velocidad como se rumorea, dónde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho”, sentenció. Por lo tanto, Osorio señaló a la pareja como los responsables del trágico siniestro.

Quiénes eran las víctimas fatales Como consecuencia del siniestro, Renzo Benítez (37) y su pareja, Eliana Beatriz Ramírez (32), murieron en el acto. Mientras que, sus tres hijos resultaron heridos. Según trascendió, el lunes por la noche, dos de ellos fueron dados de alta.