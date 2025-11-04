Quiénes eran las víctimas fatales del trágico choque en José C. Paz

Como consecuencia del siniestro, la pareja que iba a bordo del Renault 12 falleció. Sus tres hijos resultaron heridos y dos de ellos ya fueron dados de alta.

El viernes pasado, un trágico choque conmocionó a José C. Paz. Un joven de 23 años, identificado como Jean Michael Carballo, manejaba una Volkswagen Amarok a 160 kilómetros por hora cuando impactó contra un Renault 12 en el que iba una pareja y sus tres hijos. El joven de 23 años se encuentra detenido.

Video: así fue el trágico choque El video del trágico choque en José C. Paz Quiénes eran las víctimas fatales Como consecuencia del siniestro, Renzo Benítez (37) y su pareja, Eliana Beatriz Ramírez (32), murieron en el acto. Mientras que, sus tres hijos resultaron heridos. Según trascendió, el lunes por la noche, dos de ellos fueron dados de alta.

Benítez había renunciado a su trabajo como remisero para iniciar un emprendimiento de colocación de carteles en la zona de José C. Paz. Aquella trágica noche, el auto llevaba en el techo un cartel que debía colocar al día siguiente.

Quién es Carballo El joven tiene 23 años y es apasionado por los fierros. En sus redes sociales se muestra conduciendo cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno, entre ellas la Volkswagen Amarok con la que asesinó a la pareja.

Michael Carballo (2) Por otro lado, también publicaba fotos en fiestas con amigos y además posando junto a cantantes de cumbia. En un primer momento, había circulado el rumor de que Carballo era el hijo del dueño de Tornado, un reconocido boliche de la zona. Sin embargo, en cuanto a esta información, su abogado, Juan Carlos Osorio, aseguró: “No tiene ningún vínculo político ni relación con el dueño de un boliche, como se había difundido en redes sociales”.