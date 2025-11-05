Habló la pareja sorprendida en el fallido operativo policial en un hotel alojamiento

Tras el fallido operativo policial que conllevó un amplio despliegue en un hotel alojamiento de la ciudad de Córdoba , la pareja que fue apuntada por el conserje como posibles responsables de un asalto rompió el silencio. En una entrevista a Canal 10, reveló detalles que hacen aún más controvertido el procedimiento.

Todo ocurrió el pasado miércoles 29 de octubre en un motel de la zona norte de la Capital cordobesa. Más de 20 efectivos policiales irrumpieron en el hotel alojamiento por un denuncia que señalaba a los ocupantes de la habitación 18. Una conversación que escuchó el conserje del establecimiento hizo que sospechara que esa pareja había participado esa madrugada de un robo de una vivienda en el barrio Villa Belgrano.

Desde la pared contigua al cuarto donde se encontraban, el empleado del motel creyó haber escuchado que hablaban de “un arma” e inmediatamente llamó a la Policía para denunciar que había dado con los asaltantes de esa casa, que casualmente pertenecía a un conocido suyo.

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación reveló que se trataba de una insólita confusión . La pareja detenida no tenía ningún vínculo con el robo y el hombre resultó ser un empleado de una empresa de seguridad privada. No había armas, ni botín.

El relato de la pareja

En una entrevista otorgada a Canal 10, la pareja relató que ingresó a la habitación 18 a las cuatro de la madrugada y que, seis horas más tarde, fueron reducidos violentamente. La mujer relató que durante el operativo le colocaron precintos, ambos denunciaron maltratos y adelantaron que iniciarán acciones legales contra la Policía y el establecimiento.

El hombre, además, aseguró que durante el procedimiento le rompieron el auto y sufrió el robo de dinero.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba justificaron el operativo alegando que se actuó ante “una denuncia detallada del empleado del motel” y bajo instrucciones de la fiscalía interviniente. A su vez, Quinteros defendió el procedimiento al calificarlo como una cuestión “morbosa y simpática”, y sostuvo que se “preservó la intimidad” de los involucrados.