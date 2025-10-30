Insólita confusión en un hotel alojamiento: creyeron que eran delincuentes y era una pareja

Los efectivos creyeron que habían delincuentes atrincherados y cuando entraron a la habitación se encontraron con una pareja que estaba teniendo relaciones.

El operativo se llevó a cabo en un hotel alojamiento sobre la avenida La Voz del Interior al 5550.

El megaoperativo se produjo el miércoles por la mañana, en un hotel alojamiento sobre la avenida La Voz del Interior al 5550. Esa misma mañana, un robo tuvo lugar en un domicilio en el barrio Villa Belgrano.

Minutos después, una persona llamó a la Policía advirtiendo que los delincuentes se habían atrincherado en dicho hotel alojamiento y que se encontraban en la habitación 18.

Por lo tanto, se llevó a cabo un megaoperativo que contó con la presencia de: personal del ETER, negociadores y hasta el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Sin embargo, al ingresar a la habitación se llevaron una sorpresa.

Ante la negativa de la pareja a salir de la habitación, los efectivos entraron por la fuerza. Dentro del lugar, encontraron a una pareja que se encontraba teniendo un momento de intimidad. Los agentes no hallaron armas ni dinero dentro de la habitación.