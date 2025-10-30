Insólita confusión en un hotel alojamiento: creyeron que eran delincuentes y era una pareja
Los efectivos creyeron que habían delincuentes atrincherados y cuando entraron a la habitación se encontraron con una pareja que estaba teniendo relaciones.
Un insólito episodio tuvo lugar en un hotel alojamiento de la provincia de Córdoba, donde efectivos policiales creyeron que habían delincuentes atrincherados y cuando entraron a la habitación se encontraron con una pareja que estaba teniendo relaciones.
Video: así fue el megaoperativo en el hotel alojamiento
El megaoperativo se produjo el miércoles por la mañana, en un hotel alojamiento sobre la avenida La Voz del Interior al 5550. Esa misma mañana, un robo tuvo lugar en un domicilio en el barrio Villa Belgrano.
Minutos después, una persona llamó a la Policía advirtiendo que los delincuentes se habían atrincherado en dicho hotel alojamiento y que se encontraban en la habitación 18.
Por lo tanto, se llevó a cabo un megaoperativo que contó con la presencia de: personal del ETER, negociadores y hasta el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Sin embargo, al ingresar a la habitación se llevaron una sorpresa.
Ante la negativa de la pareja a salir de la habitación, los efectivos entraron por la fuerza. Dentro del lugar, encontraron a una pareja que se encontraba teniendo un momento de intimidad. Los agentes no hallaron armas ni dinero dentro de la habitación.
El caso quedó a cargo de la fiscalía de distrito cuatro turno seis. En un primer momento, la pareja fue demorada y su auto Peugeot 206 fue secuestrado. Finalmente, ninguno fue imputado ni detenido, ya que solo se trató de una confusión.