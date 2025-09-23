La impactante diferencia de precio entre el hotel en el que se alojó Javier Milei y el de Cristina Fernández de Kirchner en Nueva York.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, distintos mandatarios de todas partes del mundo se hospedarán en Nueva York , entre ellos el presidente Javier Milei . El lugar elegido es The Langham de Nueva York , el cual presenta una diferencia impactante de precios con respecto al hotel donde se alojaba Cristina Fernández de Kirchner en sus viajes a la ciudad estadounidense.

Ubicado en la prestigiosa y lujosa Quinta Avenida, The Langham ofrece habitaciones y suites de última generación con vistas al barrio de Manhattan. El alojamiento más caro disponible es el Empire State View Penthouse Suite, que cuesta US$ 13.255 por noche.

Esta habitación incluye dos dormitorios, una amplia sala de estar y comedor, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos, dos baños completos, un toilette para invitados y espectaculares vistas de piso a techo al Empire State Building.

hotel langham III Foto: Langham New York.

Por otro lado, el hospedaje más económico para dos personas en este hotel sale US$1.535 por noche y consiste en una habitación estándar con placard, espacio de trabajo y baños revestidos en mármol.

Este es el hotel donde se alojó Cristina Fernández de Kirchner

En sus viajes a Nueva York como presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se alojó en el Mandarin Oriental, hotel que brinda vistas panorámicas de Central Park. El hospedaje más costoso es el Suite 5000, cuyo precio es de US$36.000.

La habitación, ubicada en el piso 50, incluye dos elegantes dormitorios y dos baños, además de una amplia sala de estar, comedor, cocina y sala de medios.

hotel mandarin oriental Foto: Mandarin Oriental.

hotel mandarin oriental II Foto: Mandarin Oriental.

hotel mandarin oriental III Foto: Mandarin Oriental.

El alojamiento más económico en este cuesta US$2.995 por noche. Consiste en una habitación con vistas panorámicas a la ciudad y al río Hudson, con baño de granito y mármol.