Donald Trump elogió a Javier Milei y aseguró que "nunca defraudará" a los argentinos

Minutos antes de comenzar su reunión, Trump calificó a Milei como "un líder verdaderamente fantástico y poderoso" para la Argentina.

Javier Milei y Donald Trump en su reunión bilateral en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta semana, se realizará la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. En ese marco, el presidente Javier Milei tiene una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, este martes.

Minutos antes de comenzar el encuentro, el republicano elaboró un posteo en su cuenta de Truth Social, en el que elogió enfáticamente al presidente argentino.

Donald Trump elogió a Milei en sus redes sociales "Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", comienzan sus declaraciones.

Trump continúo su posteo con una comparación entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Joe Biden, y aseguró que Milei logró mejorar la situación del país: "Heredó un "desastre total" con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

"Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", afirmó el estadounidense.