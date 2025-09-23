Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"

Live Blog Post

El posteo de Luis Caputo tras la reunión junto a Donald Trump

El ministro de Economía de la Nación compartió en su cuenta de X una imagen junto a Karina y Javier Milei, Donald Trump y el canciller Gerardo Werthein.

"¡Impresionante reunión! ¡Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente! ¡Argentina será próspera! Gracias, Presidente de los Estados Unidos. Gracias, Secretario Scott Bessent. Gracias, Secretario Marco Rubio", expresó Caputo.

Minutos más tarde, tras la finalización de la reunión, realizó un nuevo posteo al respecto y comentó: "No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!".