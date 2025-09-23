Donald Trump aseguró que el Ejército estadounidense destruirá a los "terroristas" venezolanos

Este martes, comenzó la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) , el foro diplomático más importante del mundo, en un contexto de crecientes tensiones internacionales. En ese marco, el presidente estadounidense, Donald Trump , se presentó frente a los mandatarios y dio un fuerte discurso criticando a las "instituciones globalistas".

Cerca de las 11 de la mañana, Donald Trump inició su discurso bromeando sobre la falla de funcionamiento del teleprompter. “La persona que está a cargo del teleprompter está en problemas”, dijo con humor.

Enseguida, el mandatario estadounidense recordó su previa participación en la Asamblea de las Naciones Unidas , durante su primer mandato presidencial, y no tardó en criticar a la ONU por “no intentar ayudar” a los países que más sufren por las guerras. “Todo lo que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera que se rompe a mitad de camino”, manifestó con tono crítico.

“Las Naciones Unidas no están ahí para nosotros para hacer las negociaciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de las Naciones Unidas?”, cuestionó Trump respecto al rol de la ONU como mediador de las guerras y agregó: "La ONU sigue fallando a mayor escala. Ofrezco el liderazgo estadounidense a cualquier nación dispuesta a un mundo más seguro y próspero".

La crítica de Trump a la inmigración desmedida en el mundo

El líder republicano de 79 años no tardó en hablar de las consecuencias de la inmigración en el mundo, principalmente en Europa. "Es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas" y aseguró a los presentes que "sus países se están yendo al infierno" debido a la inmigración descontrolada. En suma, Trump aseguró que en Estados Unidos, se han "tomado medidas contundentes para frenar rápidamente la migración irregular".

Donald Trump Asamblea General de la ONU EFE

La petición de Trump a los países europeos

El mandatario norteamericano aprovechó la ocasión para exigir a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia con el objetivo de "poder poner fin a la guerra en Ucrania". "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró Trump.

Trump cuestionó el reconocimiento del Estado de Palestina

Luego de que varios países europeos reconocieran el Estado palestino en medio de la guerra en la Franja de Gaza, Donald Trump denunció que esa medida supone una "recompensa" para Hamás. “Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo -la ONU- buscan reconocer unilateralmente a un Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus atrocidades”, declaró Trump y volvió a pedir un alto el fuego en Gaza.

La fuerte amenaza de Trump a los "terroristas venezolanos"

Otro de los puntos que abarcó Donald Trump en su discurso fue el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Desde hace semanas, el líder norteamericano viene advirtiendo que luchará contra los "terroristas venezolanos" así como viene pronunciando su rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Como si fuera poco, en la Asamblea de la ONU, Trump aseguró que el Ejército estadounidense será el encargado de "destruirlos". "Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro", sentenció.

Donald Trump Asamblea General de la ONU EFE

Trump anunció un plan global con IA para reforzar la Convención de Armas Biológicas

Finalmente, en su discurso, Trump anunció una nueva iniciativa internacional destinada a reforzar el cumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas, mediante la implementación de un sistema de verificación sustentado en inteligencia artificial. Según lo confirmó el presidente, la Convención estará liderada por los Estados Unidos y contará con la participación de los principales líderes mundiales, con el fin de que todas las partes puedan verificar que los Estados firmantes del acuerdo respeten la prohibición del desarrollo, producción y adquisición de armas biológicas.

“Mientras buscamos reducir la amenaza de las armas peligrosas hoy, también hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas”, sostuvo Trump. “Veo armas tan poderosas… simplemente no podemos usarlas jamás. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin. No habría Naciones Unidas de la que hablar. No habría nada”, concluyó.