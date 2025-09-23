Javier Milei llegó a los Estados Unidos y espera por la reunión con Donald Trump

Live Blog Post

A qué hora se reunirá Javier Milei con Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una agenda cargada de reuniones en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla esta semana en Nueva York. El mandatario norteamericano aprovechará el encuentro multilateral para mantener conversaciones con varios de sus principales aliados y también con líderes con los que mantiene diferencias políticas.

Funeral charlie kirk EFE

Entre los confirmados, en primera instancia, está el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien Trump señaló la semana pasada que debería aceptar un acuerdo de paz con Rusia. Luego se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme impulsora de nuevas sanciones contra Moscú.

Más tarde y en tercera instancia, en horas del mediodía, aparece el presidente de Argentina, Javier Milei, considerado por la Casa Blanca como un socio clave en la región y un aliado ideológico cercano al republicano.

La agenda incluye además reuniones con líderes de Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Se espera que estas conversaciones multilaterales giren en torno a la guerra en Gaza, un conflicto que permanece estancado y sobre el cual crecen las presiones internacionales para que Washington incremente la presión sobre Israel y contribuya a un alto al fuego.

Por último, Donald Trump finalizará su jornada diplomática con una recepción con decenas de líderes mundiales antes de regresar a la Casa Blanca, en lo que marcará uno de los días de mayor actividad internacional de su presidencia.