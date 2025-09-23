Mauricio Macri reapareció con un mensaje contundente sobre la actualidad del Gobierno de Milei

El exmandatario está en la sede del PRO de la Ciudad de Buenos Aires donde mantiene una reunión con los candidatos amarillos.

Mauricio Macri volvió a escena política este martes para respaldar a los candidatos del PRO de cara a las elecciones de octubre, en medio de la crisis económica y política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro se desarrolla en la sede del partido en la calle Balcarce, a las 10, y es a puertas cerradas. En su ingreso, el expresidente tuvo un breve contacto con la prensa, donde dijo: "Hay que ser muy prudentes. No soy de los que creen que cuanto peor mejor".

Mauricio Macri Mauricio Macri en la previa al cónclave del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del primer movimiento político del expresidente tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, donde se consolidó la alianza entre los sectores amarillos y violetas, que en octubre competirán también en otras 10 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo del fundador de Juntos por el Cambio durante el encuentro es ponerse al corriente de las necesidades y objetivos de cada distrito y unificar el criterio camino a los comicios de octubre.