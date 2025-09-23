Mauricio Macri volverá a la escena en el PRO tras la derrota de Milei y rumbo a las elecciones

Mauricio Macri volverá a aparecer en la escena política este martes para respaldar a los candidatos del PRO de cara a las elecciones de octubre, en medio de la crisis económica y política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro se realizará en la sede del partido en la calle Balcarce, a las 10, y será a puertas cerradas. Se trata del primer movimiento político del expresidente tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, donde se consolidó la alianza entre los sectores amarillos y violetas, que en octubre competirán también en otras 10 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Mauricio Macri2.jpg NA

El diálogo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich La organización del encuentro estará a cargo del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, quien además encabeza la lista de candidatos a senador nacional por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según informaron fuentes cercanas, no está previsto que Macri tome la palabra; sí se presentará un informe por provincia con un panorama de la campaña y las expectativas electorales.

Por el momento, no se prevén decisiones sobre una eventual modificación de la estrategia para sumar al PRO a la campaña porteña junto a los libertarios. En los últimos días, la ministra de Seguridad y cabeza de la lista de senadores, Patricia Bullrich, impulsó la apertura de un canal de diálogo con Macri y destacó la importancia de mostrar públicamente el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.