Mauricio Macri volverá a la escena en el PRO tras la derrota de Milei y rumbo a las elecciones
Mauricio Macri participará de un encuentro del PRO para respaldar candidatos y coordinar la campaña electoral de octubre.
Mauricio Macri volverá a aparecer en la escena política este martes para respaldar a los candidatos del PRO de cara a las elecciones de octubre, en medio de la crisis económica y política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei.
El encuentro se realizará en la sede del partido en la calle Balcarce, a las 10, y será a puertas cerradas. Se trata del primer movimiento político del expresidente tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, donde se consolidó la alianza entre los sectores amarillos y violetas, que en octubre competirán también en otras 10 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
Te Podría Interesar
El diálogo entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich
La organización del encuentro estará a cargo del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, quien además encabeza la lista de candidatos a senador nacional por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según informaron fuentes cercanas, no está previsto que Macri tome la palabra; sí se presentará un informe por provincia con un panorama de la campaña y las expectativas electorales.
Por el momento, no se prevén decisiones sobre una eventual modificación de la estrategia para sumar al PRO a la campaña porteña junto a los libertarios. En los últimos días, la ministra de Seguridad y cabeza de la lista de senadores, Patricia Bullrich, impulsó la apertura de un canal de diálogo con Macri y destacó la importancia de mostrar públicamente el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.
El acto se perfila como un primer paso del expresidente para reorganizar la estrategia electoral del PRO y fortalecer la coordinación con los aliados en vistas a los comicios de octubre.