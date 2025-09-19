El viejo tuit de Milei contra Caputo y Macri que refleja la crisis actual de su gobierno

El mundo digital le jugó una mala pasada a Javier Milei . Un tuit suyo de 2018 circuló en redes sociales y expuso una ironía difícil de pasar por alto: en aquel momento, el líder libertario apuntó con dureza contra Mauricio Macri y Luis Caputo , hoy parte de la administración libertaria.

En aquel entonces, Mauricio Macri gobernaba el país y Luis Caputo encabezaba el área económica en la alianza Cambiemos. Hoy, desde lugares diferentes, ambos son piezas clave entro de La Libertad Avanza.

“Frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Kambiemos dicen que sube el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Por otro lado, si CFK crece, es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando”, escribió Milei en 2018, en pleno deterioro de la economía macrista.

Mauricio Macri, a quien Milei señalaba como responsable de la “insolvencia” del país hace seis años, se convirtió en uno de los socios políticos más relevantes de La Libertad Avanza, al punto de que varios de sus dirigentes hoy ocupan cargos clave en el gobierno nacional.

El tuit, que en 2018 era parte del estilo frontal con el que Milei se ganó notoriedad pública, vuelve hoy a escena como un recordatorio incómodo: las críticas que lanzó contra Cambiemos parecen ajustarse también al presente, en el que el propio presidente comparte equipo con quienes entonces consideraba responsables del fracaso económico.