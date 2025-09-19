Lourdes Arrieta: "La gente no quiere que gobierne Karina Milei"

Lourdes Arrieta fue una de las primeras excomulgadas de La Libertad Avanza tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, pero no la última. Hoy conforma el bloque Coherencia junto a otros diputados libertarios rebeldes y apunta contra el Gobierno, especialmente contra la familia Menem y su jefe político: Karina Milei . "La gente no quiere que gobierne la hermana, sino que realmente tome las decisiones el presidente", enfatizó en entrevista con MDZ .

"Cuando el presidente habla acerca del partido del Estado, pienso que habla de La Libertad Avanza", disparó la legisladora mendocina en diálogo con este diario, donde puso el foco en las denuncias que recibió el oficialismo por las supuestas coimas en la Andis, los retornos en el PAMI, la presunta venta de rezagos en la Aduana, entre otras. Para Arrieta, todo gira alrededor de Eduardo 'Lule' Menem y su primo Martín Menem, quienes "han logrado manipular la figura de Karina para poder hacerse de las arcas del Estado".

En paralelo, la diputada de Coherencia aseguró que el Gobierno está inmerzo en una "feroz interna" que se ve atravesada por una guerra subterránea de los servicios de inteligencia, con quienes asegura no tener relación alguna . "Habría una pugna de intereses dentro del Ejecutivo. (Guillermo) Francos quiere ocupar el lugar de Karina, es un todos contra todos", afirmó Arrieta, que atribuye su información a fuentes directas de la Casa Rosada.

- Fuiste una de las primeras diputadas en abandonar el bloque de La Libertad Avanza a mediados del año pasado, pero ahora te siguieron otros diputados del oficialismo. ¿Qué fue lo que viste entonces y qué es lo que estás viendo ahora, tanto del Gobierno como del partido?

- Yo en agosto del año pasado decido armar el monobloque por la falta de coherencia del mismo oficialismo, de los modos de la presidencia de la Cámara de Diputados, malestares internos, operaciones políticas, judiciales, mediáticas. El tema de Ezeiza fue la gota que rebalsó el vaso, pero ya venía sufriendo violencia y presiones de parte del Ejecutivo.

- ¿Qué tipo de presiones?

Me habían puesto al secretario de Lule (Menem), Diego Vartabedian, que me llamaba: 'Por qué dijiste tal cosa, por qué diste tal nota, no hables en nombre de La Libertad Avanza'. Y así sumado a las operaciones dentro de mi provincia, donde nunca hubo una fidelización de los Menem y Karina hacia mi figura. Yo quería estar tranquila y a mí no me importaba perder el fuego del poder del oficialismo. Quería vivir en paz y no tener la presión de llevar adelante un armado partidario que me estaba afectando políticamente y donde todos querían mi lugar. Y además, de cara a la sociedad, no me parecía justo tener que callar temas tan delicados.

"Los Menem se han aprovechado de la ambición de Karina Milei"

- Hiciste mucha mención a los Menem, ¿cuál es el rol que están cumpliendo en el gobierno de Javier Milei y qué es lo discutís tanto de sus manejos?

- Es una asesoría que tienen hacia Karina y Javier. Han logrado manipular la figura de Karina para poder hacerse de las arcas del Estado. Cuando el presidente habla acerca del partido del Estado, pienso que habla de La Libertad Avanza. Está a la vista de todos que armaron un partido gracias a los recursos del Estado y han dejado muchos heridos. Desde el mismísimo expresidente Mauricio Macri, que dio todo y apoyó hasta que lo terminaron humillando a él y a su equipo, entre otros sectores.

- ¿Cuál es el presente del partido?

- Hoy tenemos una Libertad Avanza en la que no podés expresarte, donde tenés que levantar la mano y cobrar una dieta solamente por ir a calentar una banca en Diputados o hacer lío. No hay un plan económico, no hay un plan social, no hay políticas públicas que quieran establecer o continuar. Es el malestar generalizado de lo que es La Libertad Avanza y que los Menem lo han reflejado bastante bien. Lamentablemente está su nombre dentro de los seis casos de corrupción graves. Entre ellos las criptoestafas, los contratos con el Banco Nación, ahora el tema de las coimas, que salpicaron al presidente de la Nación y estaría involucrada la misma hermana, la secretaria General de la Presidencia.

- ¿Vos considerás que los Menem se están aprovechando de Karina o que ella es parte de ese mismo esquema?

- Eso lo tiene que investigar la Justicia y determinarlo, pero me parece que se han aprovechado de la ambición de Karina de poder manejar todo. Desde la imagen del presidente, la agenda, las listas, todo pasa por Karina. Ellos fueron muy inteligentes al detectar quién era la persona central en la vida de Javier Milei para poder ingresar en la política nuevamente y dominar inclusive un electorado.

"El Gobierno es un todos contra todos, una interna feroz"

- En esta dinámica que mencionás, tu compañera de bloque Marcela Pagano apuntó directamente por el caso de los audios de Diego Spagnuolo contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y habló de una guerra de servicios de inteligencia dentro del Gobierno, una denuncia similar a otra que vos ya habías presentado previamente sobre el uso discrecional de fondos reservados.

- En la Bicameral de Inteligencia denunciamos en junio de este año contrataciones ilegales de lobby que tiene la SIDE con Estados Unidos a través de una empresa que pertenece a (Leonardo) Scaturice, que es el presidente de la CPAC y está muy vinculado con la Fundación Faro. Nosotros creemos que la Fundación Faro tiene algo que ver también con ciertos retornos de la SIDE o que termina siendo una circularidad.

- Recordemos: la Fundación Faro ha sido vinculada a la recaudación de campaña para La Libertad Avanza.

- Exacto, ellos dicen que es en pos de la batalla cultural, pero en realidad bien sabemos que, como cualquier fundación, se pueden canalizar recursos y dinero para hacer, por ejemplo, campañas políticas.

- ¿Y Francos?

- Marcela lo señala a Guillermo Francos por estos vínculos que podría tener con parte de su gabinete, (José Luis) Vila y (Víctor Hugo) Armelino, los cuales fueron agentes de inteligencia. Francos habría empeñado su palabra a Vila con que iba a ser el secretario de Inteligencia, pero lo primereó Santiago Caputo y lo puso a (Sergio) Neiffert. Allí también sería una pugna de intereses dentro del Ejecutivo. Francos quiere aparentemente ocupar el lugar de Karina, entonces es un todos contra todos, una interna feroz. Son fuentes que vienen de la Casa Rosada, directamente.

- ¿Tenés algún vínculo o antecedente con los servicios de inteligencia? ¿De dónde surge tu información?

- A mí me llega una denuncia por la cual tengo que pedir una investigación, pero no tengo absolutamente nada que ver con los servicios de inteligencia. Vivo en Mendoza, completamente alejado de todo el mundillo de inteligencia nacional, de la SIDE, así que no tengo vínculos con ninguno.

"No hay plata para la gente de bien pero sí para las coimas"

- Volviendo a la interna, hablás de una disputa de Guillermo Francos con Santiago Caputo y con Karina Milei, Santiago Caputo también enfrentado con Karina, ¿cómo ves esa dinámica interna dentro del Gobierno y en la gestión?

- Tropiezo tras tropiezo. Una gestión donde dicen que no hay plata para un aumento de 62 mil pesos a los jubilados; para brindar el presupuesto necesario para los hospitales pediátricos o las universidades; no hay plata para aquellos que tienen alguna discapacidad y que lamentablemente hicieron una cacería de brujas contra ellos; no hay plata para la obra pública ni rutas. No hay plata para los argentinos de bien, pero sí hay plata para las coimas, para sobreprecios, para tantas irregularidades. He venido también señalando lo que ha pasado en PAMI con los retornos de la militancia o con los rezagos de Aduana, que en algunas provincias se denunció que se estaban vendiendo en nombre de la Libertad de Avanza. Fundaciones inclusive que aprovecharon esos recursos para poder hacer campaña política. Muchas irregularidades y traspiés que reflejan esta interna.

- ¿Qué opinás que debería hacer el Gobierno para darle un giro a la gestión?

- Primero tendría que escuchar al pueblo, que el presidente salga a caminar las calles. Yo me ofrezco a acompañarlo. En vez de hacer tantas giras internacionales tendría que empezar a recorrer aquellos lugarcitos que estaban esperanzados en Javier Milei. Después escuchar a los gobernadores, a todos. El presidente está gobernando no solo para La Libertad Avanza y los mileístas, sino para frentes de izquierda, peronistas, conservadores, ultraderechistas, del centro, socialistas. Tiene que bajar esa soberbia institucional, que también la imponen sus mismos allegados, porque ellos entienden que son el Estado y todos tienen que ir a ellos, y no es así. Las provincias son preexistentes al Estado Nacional, tienen muchísimo por aportar, y creo en el federalismo. Es lo que estamos buscando desde el bloque de Coherencia.

"Una Argentina federal, donde no se tomen decisiones desde una oficina de Casa Rosada"

- Tuvieron hace poco reuniones con dos gobernadores, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Sáenz de Salta. ¿Hay una búsqueda de acercamiento a los gobernadores del PJ?

- No, es escuchar a todos los gobernadores, porque entendemos que siendo representantes de sus provincias nos pueden contar qué es lo que está pasando en cada uno de sus lugares. Es fundamental empezar a encarar una Argentina federal, donde no se tomen las decisiones desde una oficina de Casa Rosada. Nos parece importantísimo ir por el lado del federalismo y que el presidente nos escuche a todos.

- Parece un planteo muy similar al que están haciendo los gobernadores de Provincias Unidas, ¿hay una intención de acercarse en términos de armado político?

- Nosotros queremos escucharlos a todos. No estamos pensando en ningún armado político. Sí estamos pensando en qué vamos a hacer de ahora hasta las elecciones del 26 de octubre hacia el 2027. Creemos que esto tiene que continuar. Tenemos que sacar a nuestra Argentina adelante y estamos convencidos de que la única manera es con escucha activa, con diálogo y consensos.

"Prometimos empleo genuino y en lo que va del año cerraron más de 600 Pymes"

- El Gobierno viene de sufrir una muy dura derrota en la provincia de Buenos Aires y se vienen las elecciones de octubre. ¿Te parece que La Libertad Avanza puede llegar a sufrir un revés electoral?

- Sí, definitivamente. Ha sucedido no solamente en Buenos Aires, también en Salta, Corrientes, Santa Fe. La gente se está manifestando, no quiere que gobierne la hermana, Karina, sino que realmente tome las decisiones el presidente. Está en contra de esta soberbia institucional, el "no hay plata" para algunas cosas, pero sí para todos estos hechos de corrupción. Y de haber faltado la palabra al electorado. Prometíamos transparencia institucional y la apertura de importaciones para los bienes de capital para potenciar las pymes y tenemos en lo que va del año más de 600 pymes que han cerrado. Hablábamos de empleo genuino y trabajo en el sector privado y hasta hubo intentos de suicidio por los despidos en el Estado de muchos trabajadores. La Argentina tiene que tomar este rumbo liberal, pero tenemos que sanear muchas heridas que ha dejado el pasado con políticas cortoplacistas. Vengo de una generación de los "ninis", que les ha costado trabajar y estudiar, que ha tenido que salir a buscar changas y nunca ha recibido un programa del Estado. Hay que mirar también ese sector.

- ¿Y existe lugar para una tercera vía a La Libertad Avanza sin volver a un modelo kirchnerista o peronista?

- Hay una tercera vía de centro-derecha liberal, que por sobre todas las cosas entienda que hay que aplicar la responsabilidad fiscal, pero también la responsabilidad social.

- ¿Y eso en qué opción está representado cuando vayamos a las urnas en octubre?

- En ninguna. Sí en Coherencia.