Lourdes Arrieta cruzó con todo a Karina Milei tras el escándalo de los audios

Siguen las críticas a Javier Milei , tras los audios que se filtraron en los que se escucha al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, mencionar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como supuestos beneficiarios de un esquema de coimas vinculadas a medicamentos e insumos. En esta oportunidad, la diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta brindó declaraciones en las que se mostró muy crítica de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , así como sembró un manto de duda sobre la participación del mandatario.

Justo luego de que la propia legisladora, que ingresó a la cámara mediante la estructura de La Libertad Avanza en 2023, terminara conformando un nuevo bloque con otros diputados libertarios que rompieron con el bloque, como son Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González.

En declaraciones a Radio 10, primero explicó su decisión de romper con el oficialismo (ya lo había hecho en 2024 consolidando un monobloque, a pesar del nuevo espacio que integra). "Yo venía marcando mis diferencias con LLA hace un año. La falta de transparencia, el silencio que los hace cómplice. También he denunciado en la Cámara de Diputados y en los medios las malversaciones en PAMI. Pedí los informes correspondientes y que se investigue. Tanto los diputados D'Alessandro, Pagano y González coincidimos en que no podemos ser cómplices de la corrupción. Ya es el sexto caso de corrupción que mancha la investidura presidencial", señaló.

Sobre el escándalo con los medicamentos, Arrieta agregó: "El presidente no ha salido a dar las explicaciones. Creo que no las tiene. Hay que ver qué dice y qué dice Karina al respecto. Si el presidente en su momento tomó cartas en el asunto o no. Esperemos que no sea cómplice".

"No puedo decir que hizo Javier y Karina pero puedo decir que Spagnuolo es íntimo amigo y abogado del presidente. Nos quisieron ensuciar a nosotros y a la vicepresidenta (Victoria Villaruel) acerca de su relación con él, pero es absolutamente mentira. Los audios son fehacientes. Se escucha una persona molesta, desesperada, que dice 'si me entregan, mando a todos al frente'", agregó.

En ese sentido, se refirió específicamente a la hermana del presidente, con duras críticas: "Yo creo que a Karina (Milei) la superó la ambición por el dinero. Está involucrada en el tema de las coimas, de las cripto, de los contratos de los Menem. Algo está pasando con PAMI también. Tampoco sabemos qué hay detrás de ANSES.

A propósito, la diputada insinuó que el Presidente pudo haber recibido dinero cuando participó en Chaco de la inauguración del templo evangélico “Portal del Cielo": "No sabemos si el presidente recibió dinero cuando fue a la iglesia evangélica en Chaco. Si hubo una 'ofrenda de amor' al presidente y si lo habrá recibido Karina. No lo sabemos".