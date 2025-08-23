Licitan una millonaria obra para modernizar el riego en el Valle de Uco

La obra, que apunta a beneficiar a más de 300 productores, permitirá reducir la pérdida de agua por infiltración.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) convocaron a una licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. Este proyecto transformará la gestión del agua en la región.

La obra, con un presupuesto de $43.743.200.000, se financia completamente con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, lo que subraya la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza. La apertura de las propuestas será el 9 de septiembre a las 10 en la sede principal de Irrigación, ubicada en Barcala 202, Ciudad de Mendoza.

Detalles y objetivos del proyecto El proyecto beneficia a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318 productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos, en San Carlos. El objetivo principal es contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona.

La modernización del sistema de riego persigue los siguientes fines:

Reducir la pérdida de agua por infiltración.

Mejorar la eficiencia del recurso hídrico.

Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.

Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para optimizar la gestión.

Fomentar la adopción de tecnologías modernas para aumentar la productividad en la aplicación del agua y el manejo de cultivos.

Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.

Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.