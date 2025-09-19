El nuevo plan del Gobierno para modernizar el Aconcagua Arena

El Gobierno de Mendoza anunció que concesionará la gestión y explotación del estadio cubierto Aconcagua Arena , ubicado en el Parque General San Martín. El proyecto de pliego de condiciones para la concesión del uso y explotación ya está disponible para consulta y presentar observaciones hasta el 30 de septiembre.

El plan del Ejecutivo provincial es otorgar la gestión del Aconcagua Arena a un operador privado con experiencia para impulsar una agenda de mayor escala. El objetivo es presentar diversidad de espectáculos artísticos, eventos deportivos, culturales, congresos y otras actividades.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, se refirió al proceso de concesión y destacó la idea de convertir al estadio en un espacio con una agenda deportiva y cultural de primer nivel. “Queremos que el Aconcagua Arena continúe consolidando a Mendoza como una plaza de referencia cultural y deportiva”, afirmó.

Además, agregó que “desde el Gobierno, aspiramos a contratar a una empresa con trayectoria en la producción de todo tipo de eventos para esta agenda polifuncional que tendrá el estadio”.

El funcionario hizo hincapié en que la decisión del Gobierno se basa en la necesidad de subsanar las deficiencias originarias que tuvo el proyecto e infraestructura. Al mismo tiempo, se proyecta adecuar su funcionalidad a los nuevos destinos de uso que la provincia impulsa.

Recordó que las objeciones previas sobre la infraestructura no fueron escuchadas en su momento, lo que ha llevado a esta nueva estrategia. “Aspiramos a que el privado se haga cargo con una inversión significativa para adaptar el estadio antes del inicio de sus actividades”, expresó.

estadio cubierto arena aconcagua (2).JPG

El funcionario detalló que el predio fue diseñado para deportes "pero no cumple con los estándares modernos para albergar una agenda que incluya espectáculos, congresos y otros eventos”.

En este sentido, sostuvo que el Estado no puede afrontar esta inversión, que asciende a varios millones de dólares, porque no se justifica de ninguna manera trasladar ese costo a los mendocinos”.

Las inversiones que harán los nuevos dueños

Sobre las inversiones necesarias, Chiapetta detalló que se requieren equipos de climatización y una mejora en la sonorización, elementos esenciales para convertir al estadio en un espacio funcional y eficiente.

El subsecretario también adelantó que la concesión dejará un canon anual para la Provincia, que será destinado a programas de deporte social.

Además, el contrato incluirá la reserva de seis fechas al año para eventos propios del Gobierno, destinados a la promoción del deporte social y el desarrollo de la cultura local.

“Anhelamos a que este proceso funcione bien y beneficie a todos los mendocinos”, concluyó Chiapetta.

Los interesados podrán presentar observaciones y sugerencias hasta el 30 de septiembre de 2025, las cuales se pueden enviar por correo electrónico.

El proyecto seleccionado deberá presentar un plan integral de uso, inversión y explotación del estadio. La propuesta deberá asegurar la funcionalidad completa del sitio y cumplir en tiempo y forma todas las obligaciones asumidas, como establece el pliego.