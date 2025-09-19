Kicillof convocó a todas las tribus del peronismo en Ensenada y ya piensa en octubre

El peronismo busca capitalizar el envión que significó la victoria sobre La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre y ya organiza su próximo paso hacia los comicios del 26 de octubre. En ese marco, Axel Kicillof convocó a las distintas corrientes de Fuerza Patria para un encuentro este viernes.

El objetivo es consolidar su centralidad dentro del espacio. Tanto el Frente Renovador como La Cámpora confirmaron que participarán en lo que promete ser una cumbre de peso para el oficialismo bonaerense.

La reunión está prevista para las 13:30 en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), en Camino Rivadavia 310. El gobernador arribará alrededor de las 14 y se espera la presencia de unos 200 asistentes. La idea es abrir el micrófono para que dirigentes y militantes puedan expresar libremente sus posturas de cara al futuro inmediato.

El lugar elegido fue Ensenada, gobernada por Mario Secco, uno de los referentes más cercanos a Kicillof. Allí funcionó en su momento la recordada Mesa de Ensenada, un espacio que articulaba al kirchnerismo en su conjunto, con presencia de La Cámpora y sus aliados. Tras las tensiones internas, ese ámbito quedó desactivado, pero sirvió de plataforma para los primeros movimientos del actual mandatario bonaerense que terminaron cristalizándose en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Intendentes, Sergio Massa y La Cámpora

La estrategia de unidad comenzó a tomar forma a principios de semana, cuando Kicillof compartió un asado en la residencia oficial junto a su gabinete y a intendentes alineados. En ese encuentro, el gobernador analizó los resultados electorales y pidió a sus dirigentes mantener la misma línea de trabajo para afrontar la recta final de la campaña. Entre los presentes estuvieron Verónica Magario, Carlos Bianco, Andrés Larroque y Javier Rodríguez, además de jefes comunales como Fabián Cagliardi (Berisso), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y el propio Secco.

Axel Kicillof - Sergio Massa Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. X

Desde el Frente Renovador confirmaron que asistirán intendentes, legisladores y referentes del espacio, aunque Sergio Massa no podrá estar presente porque se encuentra fuera del país, hecho que ya había sido comunicado al gobernador. Por parte de La Cámpora se espera la participación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aunque aún no está definida la presencia de Máximo Kirchner. También fueron invitados el Frente Patria Grande de Juan Grabois y el espacio Principios y Valores de Guillermo Moreno, por lo que la cumbre podría reunir a casi todo el espectro del peronismo bonaerense.