Jorge Rial defendió a Axel Kicillof y chicaneó a Javier Milei con un filoso comentario: "Fafarafa"

Jorge Rial tomó serio protagonismo desde la difusión de los audios de Diego Spagnuolo. Desde aquel entonces (y antes también), el periodista se ha encargado de lanzar fuertes golpes al oficialismo. En las últimas horas, el conductor de Argenzuela realizó un polémico comentario. ¿Cuál fue el contexto?

En las últimas horas y con el veto presidencial a la ley de financiamiento de la Universidad Pública por segundo año consecutivo, el gobierno de turno se encuentra en la mira de los estudiantes y docentes que defienden la educación pública. En el marco de una argentina socialmente delicada y un gobierno que pierde fuerza y credibilidad, los comentarios no pasan desapercibidos.

Es en este tenso clima, que el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , cuestionó al gobernador Axel Kicillof por tomar mates en la noche durante una entrevista en La Nación. Acto seguido, lo posteó en X y expresó "Nadie, pero NADIE toma mates a las 23", aunque lo comentado no recibió apoyo en absoluto, de lo contrario, numerosos usuarios nombraron costumbres (algunas, "a chequear") de Milei para responderle.

"Nadie pero nadie se pone 4 camperas", "Nadie tiene de jefe a una hermana", "Nadie le presto los 40millones de dólares para dolarizar", "Podes hablar con un perro muerto, el problema es si el perro te contesta y vos lo escuchas", fueron algunos de los mensajes realizados en la cuenta oficial de Álvarez .

Jorge Rial no se quedó atrás

El periodista inició su mañana radial con un mate en la mano, y fuera de dejar pasar el suceso, comentó el accionar del funcionario: "El mate en las últimas 24 horas puso muy nerviosos a los libervirgos, están todos muy enloquecidos. El lunes a la noche, estuvo Kicillof con Pagni y a las 11 de la noche se le ocurrió tomar mate. ¡Un quilombo!"

Luego, lanzó una fuerte acusación: "Miren muchachos, prefiero una persona que tome mate a las 11 de la noche y no un tipo que tome clona todo el día. Prefiero un tipo que tome mates en la noche y no una ministra que le de al tinto todo el día u otro qe le de a la fafafa todo el día y no aparezca en ningún lado".

Pero, no fue lo único replicado. Rial aprovechó el intensivo uso de sus redes sociales para dejar un comentario en la publicación de Álvarez y rematar lo expresado: "Nadie, pero nadie, habla con un perro muerto".