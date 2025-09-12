Jorge Rial reveló quiénes fogonean la propuesta de que Victoria Villarruel reemplace a Javier Milei: "Es nefasta"

En su programa radial, Jorge Rial se refirió a la hipótesis que circula sobre un posible ascenso de Victoria Villarruel al frente del país, en caso de que Javier Milei decidiera dar un paso al costado ante una supuesta derrota en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Al comentar una nota editorial publicada en La Nación por Joaquín Morales Solá, el conductor de Argenzuela (Radio 10) reparó en que su colega brindó dos nombres posibles para asumir la presidencia ante un potencial apartamiento de Milei , una de estas figuras sería Villarruel . " Ante un inconveniente, una renuncia, un juicio político; quien lo tiene que reemplazar natural y democráticamente es la vicepresidente", comenzó Rial .

Luego, el periodista hizo foco en la postura que adoptó Victoria Villarruel ante la filtración de los escandalosos audios que salpicaron al entorno más cercano a Javier Milei en un entramado de presuntas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad. "Silencio en todo sentido, de no aprovechar la situación para pegarle al Gobierno, pero tampoco para defenderlo. O sea, no tomó ninguna posición", remarcó Jorge Rial sobre la falta de pronunciamiento de la funcionaria.

Avanzando con el rumor sobre el presunto movimiento que tendría la vicepresidenta en la escala de poder, el conductor disparó: "¿La alternativa va a ser Villarruel? Exégeta de los genocidas, amiga de Videla... ¿Vamos a transformar a la democracia en eso?".

En tanto que sobre el apoyo con el que cuenta Villarruel, Rial puntualizó: "Ella tiene contacto con lo más rancio del peronismo, hay también una gran parte de la Iglesia que le está endulzando el oído hace tiempo, y además gran parte de las fuerzas armadas".

En este sentido, Jorge Rial aseguró que desde ese entorno que según él fogonea a Victoria Villarruel como líder, le dijeron a la vicepresidenta en pos de un eventual reemplazo a Javier Milei: "Nostros te cuidamos, nosotros te protegemos, vos preparate".

Por último, para aclarar los tantos sobre su rechazo a Villarruel, Rial subrayó: "Es peligroso muchachos, ya cuando a mí se me empieza a mezclar la cruz y el fusil, se me ponen los pelos de punta. No me gusta. Por lo tanto a mí no me vengan a meter a Villarruel, no me la quieran vender como nada. Es nefasta".