La dura versión de Viviana Canosa sobre lo que pasaría con Javier Milei si el oficialismo perdiera en las elecciones de octubre

La conductora esbozó un complejo escenario para el líder de la Libertad Avanza, y sorprendió al revelar cuál sería la ambición política de Victoria Villarruel.

Viviana Canosa compartió en el programa Revueltos (Carnaval Stream), su inquietante versión sobre lo que pasaría con Javier Milei si el oficialismo perdiera en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La conductora esbozó un escenario de posible acefalía, y habló del rol que cumpliría en esa presunta instancia Victoria Villarruel.

En el ciclo que la periodista comparte con Jorge Rial, sostuvo que la vicepresidenta "no la está pasando bien". "Desde hace un par de meses, la gente que la conoce mucho y que lo conoce mucho a Milei, dice que si él pierde en octubre, hay miedo no sólo a que haya un juicio político, sino a que Milei no quiera seguir", disparó Viviana Canosa.

Según la comunicadora, "están entrenando" a Villarruel para que asuma la presidencia en caso de que Milei haga un paso al costado. "Esto me lo contaron antes de las elecciones, O sea que ya antes de las elecciones, sin saber el resultado ya estaban pensando '¿qué pasa si Milei no se la banca más? ¿qué pasa si Milei no aguanta la presión? Y ahora es '¿qué pasa si Milei pierde en octubre'?", puntualizó Canosa sobre la información que asegura que le llegó en la previa de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo pasado.

Viviana Canosa y su especulación sobre el destino de Javier Milei Viviana Canosa y su especulación sobre el destino de Javier Milei

Sin embargo, en otro momento del programa Viviana Canosa sorprendió al revelar que la vicepresidenta no tendría entre sus ambiciones la meta inmediata de ocupar el sillón de Javier Milei. "Lo que quiere ser en realidad es gobernadora de la provincia de Buenos Aires", deslizó la conductora sobre el presunto objetivo de la funcionaria.