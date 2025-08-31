Viviana Canosa insinuó que Karina Milei estaría intimando con un alto funcionario del Gobierno

La periodista llamó la atención al deslizar un picante comentario en el que sugirió que la hermana de Javier Milei tendría un vínculo con un funcionario allegado a ella, que iría más allá de lo estrictamente laboral.

Viviana Canosa no anduvo con rodeos a la hora de referirse al escándalo por presuntas coimas que salpican el nombre de Karina Milei, y la conductora insinuó que la secretaria general de la Presidencia estaría intimando con alto funcionario del Gobierno.

En el programa Cónclave, que se emite por Carnaval Stream, la periodista interactuó con sus colegas Jorge Rial, Alejandro Fantino y Mauro Federico; aportando cada cual su punto de vista sobre las filtraciones de audios que involucran a la hermana del Presidente en un supuesto delito de corrupción alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Al hablar de los peritajes que ordenó la Justicia en el marco de esta causa, Viviana Canosa cuestionó que la figura de Karina Milei no esté de momento alcanzada por algún allanamiento. "Hasta acá ustedes no me la nombran a Karina. de Karina no se dice nada, no la allanaron. La verdad chicos, soy la Doña Rosa que no entiende nada", comenzó picante la comunicadora.

En este sentido, Rial le respondió a Canosa que en el despliegue judicial todavía no han convocado a integrantes de la cúpula del Gobierno para que declaren. "No la han llamado porque todavía la Justicia no llamó a nadie. Desde la Justicia están hablando con cierta gente pidiendo direcciones, nada más que eso voy a decir", puntualizó el conductor.