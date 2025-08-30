Viviana Canosa debuta con nuevo programa diario tras su polémico final en El Trece

A poco más de un mes del controversial final de Viviana Canosa en El Trece , la conductora contará con nuevo programa diario que saldrá a partir del lunes próximo en Carnaval Stream. Entusiasmada por el nuevo desafío, la periodista considera que en este espacio podrá hablar sin las limitaciones que según ella, le imponía la mencionada señal de aire.

El flamante ciclo lleva por título El bulo de Viviana, y se podrá ver de lunes a viernes de 18 a 20 a través de YouTube por el canal de Carnaval. De esta manera, Canosa retomará el contacto cotidiano con sus seguidores y seguramente no tardará en generar revuelo con los contenidos que propondrá el envío con un lenguaje descontracturado propio del streaming.

De su paso por El Trece , la conductora conservará en el panel de su nuevo programa a Damián Rojo, mientras que también sumará las presencias de Mauro Fulco y Mila Zurbriggen. Con este equipo, la picante comunicadora promete abordar lo más candente de la actualidad política y el mundo del espectáculo.

"Tengo tantas cosas para decir, al final un lugar que me deja decir lo que quiero", anticipó Viviana Canosa en diálogo con Jorge Rial en Carnaval Stream. De hecho, la periodista tendrá una participación extendida los lunes en dicho canal, ya que tras la finalización de su ciclo, quedará en pantalla compartiendo mesa con el mencionado conductor, Fabián Doman y Alejandro Fantino en Cónclave. Además, seguirá también en la misma plataforma los miércoles junto a la figura de C5N en Revueltos.

Si bien en su momento se habló de que El Trece decidió dejar fuera de su grilla a Canosa por bajo rating, la periodista tuvo un correcto promedio de 3.1 puntos de rating durante los cuatro meses en los que estuvo al aire en tal pantalla. El final anticipado se dio más que nada por el escándalo con derivaciones judiciales para la señal, desatado por la polémica denuncia que formuló la líder de Viviana con vos, en la que involucró a conocidas figuras en presuntos delitos de corrupción de menores y trata de personas.

Viviana Canosa (3) Viviana Canosa potencia su participación en Carnaval Stream. Captura de video Carnaval Stream

A nivel de repercusión con el nuevo proyecto, en Carnaval Stream se espera que Viviana Canosa consiga un piso de entre 10 mil y 15 mil viewers, teniendo en cuenta que los programas que van más tarde en dicho canal desde las 20, logran convocar a entre 20 mil y 25 mil espectadores en vivo.