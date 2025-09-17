Chiqui Tapia y Axel Kicillof anunciaron la modernización del Estadio Único de La Plata: "La nueva casa de las Selecciones Nacionales"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio Chiqui Tapia , anunció oficialmente el masterplan de obras para el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”. El evento, realizado en la capital bonaerense, contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof , dirigentes de clubes y funcionarios provinciales.

En su mensaje en redes sociales, Tapia expresó: “Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador Axel Kicillof , el masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización del fútbol argentino” y llamó al estadio platense "la nueva casa de las Selecciones Nacionales".

El titular de la AFA destacó que la iniciativa busca consolidar al estadio como un espacio de referencia para el deporte y los espectáculos en la región. “De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, afirmó en su publicación de Instagram.

Además, Tapia agradeció al intendente de La Plata , Julio Alak, al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. También reconoció el compromiso de las autoridades municipales, los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA y los representantes de los clubes que participaron en la presentación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1968372358688968961&partner=&hide_thread=false #Institucional Reunión de Comité Ejecutivo de la AFA en La Plata.



https://t.co/Xw6pRRPI6H pic.twitter.com/bZ3EMp8jeX — AFA (@afa) September 17, 2025

Las imágenes que marcaron el anuncio de AFA

La cuenta oficial de la AFA acompañó el anuncio con tres fotografías que retrataron el encuentro. En una de ellas se ve a Tapia, Kicillof y a los principales dirigentes del fútbol argentino en una de las tribunas del estadio. Otra imagen mostró a Tapia y al gobernador con una placa conmemorativa, junto a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, que sorprendió con una amplia sonrisa. Finalmente, la fotografía principal muestra el abrazo entre Tapia y Kicillof, en un gesto de celebración por la presentación del proyecto.

“Postales de una jornada histórica para el fútbol argentino”, definió la cuenta oficial de la AFA en la descripción de la publicación de redes sociales.