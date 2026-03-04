Fuerte revés: imputaron a los denunciantes de Chiqui Tapia en la causa por las fotomultas

El fiscal Germán Camafreitas citó al empresario del sistema de fotomultas , Leandro Camani , y al concejal pilarense de la Coalición Cívica, Matías Yofe , para notificarlos, en términos del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense, que fueron imputados por presunta extorsión agravada. La investigación judicial se inició tras la denuncia del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Vale recordar que la denuncia presentada por el mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia sostiene que, luego de negarse a habilitar autorizaciones vinculadas al sistema de cámaras de fotomultas, en las inmediaciones del CEAMSE, comenzó a recibir una secuencia de denuncias judiciales y acciones que, según planteo su defensa, formaban parte de un mecanismo de presión.

Leandro Camani es mencionado en la investigación judicial, por testigos y los custodios de Matías Yofe , como parte del entorno que rodeaba al dirigente de la Coalición Cívica en el esquema que articulaba denuncias y relaciones políticas, según confiaron fuentes de la investigación a MDZ .

La Justicia determinó, por declaraciones de testigos, que los denunciados mantenían encuentros frecuentes, por lo que creen que Leandro Camani , por sus vínculos con el massismo, sería quien habría aportado la información para las denuncias de Matías Yofe contra Claudio “Chiqui” Tapia y por el escándalo en el ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión de D’Onofrio , entre otros.

La hipótesis que investiga la fiscalía, a cargo del Dr. Germán Camafreitas, apunta a determinar si existió un esquema de exigencias previas seguido de presentaciones penales como forma de coacción.

Testimonios que amplían la investigación

En las últimas semanas el expediente incorporó una serie de declaraciones testimoniales que reconstruyen el entramado político y empresarial alrededor de la causa y , según fuentes judiciales, ampliaron el alcance de la investigación.

Uno de los testimonios fue aportado por el periodista Claudio Gabriel Ponce de León, quien aseguró ante la fiscalía que Matías Yofe le había comentado que el empresario Leandro Camani aportaba dinero para sostener distintas acciones políticas y mediáticas.

En su declaración, el periodista sostuvo que el dirigente lilito le habría mencionado que el empresario del sistema de fotomultas le había ofrecido una importante suma de dinero vinculada a la campaña política y a la promoción de denuncias contra políticos y empresarios.

Asimismo, el testigo Ponce de León, sostuvo que Leandro Camani financio parcialmente un espacio radial del que participaba Matías Yofe, cubriendo parte del costo del programa que se emitía en su medio de comunicación.

Matías Yofe y Elisa Carrió El dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y la líder de la CC, Elisa Carrió X

En esas declaraciones también se menciona al abogado platense Pedro Aribe, que según los testimonios a los que accedió MDZ, mantenía vínculos con el esquema que articulaba la relación entre el empresario de las fotomultas y el espacio político de Yofe. De acuerdo con lo incorporado al expediente, Aribe habría participado en gestiones vinculadas a pagos y contactos dentro de ese entramado.

PONCE DE LEON La primera de las tres declaraciones testimoniales del periodista Ponce de León

Declaraciones que salpican a otros actores

Las declaraciones testimoniales, aportaron a la Justicia datos de como habría financiado su campaña política Matías Yofe. En ese contexto aparecen los nombres del empresario de Morón, Gustavo Ferreiro, y del abogado platense Pedro Aribe, mencionados en el expediente como los participantes de reuniones vinculadas al armado político financiero del dirigente de la Coalición Cívica.

Fuentes del expediente, a los que tuvo acceso este diario, remarcan que, a partir de estos testimonios, los investigadores comenzaron a observar posibles conexiones con empresarios y actores políticos de distintos distritos del conurbano, entre ellos Morón, Pilar, Merlo y La Plata.

Conflictos municipales por el negocio de las fotomultas

La imputación judicial del empresario Leandro Camani, se produce en medio de distintos conflictos que el empresario mantiene en municipios de la provincia de Buenos Aires vinculados al negocio de las fotomultas.

En Quilmes, el sistema de control de transito generó tensiones políticas luego de cuestionamientos impulsados por sectores cercanos al dirigente social Juan Grabois, que llevaron al municipio a realizar un llamado a licitación para el control del estacionamiento medido.

En Mar del Plata, el esquema de fotomultas quedó en el centro de la polémica tras la suspensión de radares y la posterior instalación de nuevos dispositivos que volvieron a generar controversias sobre el funcionamiento del sistema.

Algo similar ocurrió en San Isidro, donde el municipio resolvió suspender el sistema de fotomultas, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de los dispositivos utilizados por los proveedores del servicio.

Impacto político que provocaría en la Provincia de Buenos Aires

El avance de las investigaciones judiciales tiene impacto directo en la Provincia de Buenos Aires, ya que empresas vinculadas a Leandro Camani participan en distintos tramos del sistema de control vial y gestión de infracciones.

En paralelo a la imputación, el Ministerio de Transporte bonaerense mantiene en funcionamiento autorizaciones y estructuras administrativas, heredades de la gestión del exministro Jorge D’Onofrio, vinculadas al negocio de las fotomultas del empresario en un sistema que en los últimos años quedó bajo el ojo de la tormenta judicial y política.