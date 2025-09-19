Guaymallén podrá avanzar con la ampliación de calle Alsina

La Ley Nº 9656 permitirá avanzar en la prolongación de la mencionada calle en Guaymallén mediante la expropiación de terrenos.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza la Ley Nº 9656, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados provinciales. La normativa introduce modificaciones a los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 9303 y habilita la expropiación de inmuebles en el departamento de Guaymallén.

La medida tiene como objetivo posibilitar la prolongación de calle Alsina en el tramo comprendido entre las calles Las Cañas y Estrada, hasta la rotonda de Elpidio González y Estrada, en el distrito Las Cañas.

Expropiación de terrenos en Guaymallén El texto de la norma declara de utilidad pública diversas parcelas, entre ellas terrenos pertenecientes a la Sociedad Israelita de Beneficencia, IDANDI S.A., Luis Ignacio Santos, Club Campo Mendoza y otros particulares. En total, las superficies afectadas superan los 20 mil metros cuadrados, según la información publicada.

La Municipalidad de Guaymallén será la encargada de actuar como sujeto expropiante y de afrontar los gastos correspondientes, en el marco de lo establecido por el Decreto-Ley Nº 1447/75.

Cambios normativos y derogaciones La Ley Nº 9656 también deroga los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 9303, dejando en pie únicamente las disposiciones actualizadas sobre expropiación. Con esto, el municipio contará con el marco legal necesario para avanzar en una obra de infraestructura clave para la conectividad del departamento.