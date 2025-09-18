Demolieron un edificio del IPV en el que hubo una explosión hace 8 años en Guaymallén

Después de 8 años, finalmente demolieron un edificio del barrio Jardín del Sol de Guaymallén que estaba en peligro de derrumbe. En el complejo de departamentos hubo una explosión de gas en 2017 y el año pasado los vecinos prendieron fuego el lugar porque aseguraban que funcionaba como aguantadero.

Esta semana, el Gobierno provincial decidió demoler un histórico edificio de la Ciudad de Mendoza que también estaba en peligro de derrumbe y representaba un peligro para los transeúntes de las calles Patricias Mendocinas y Montevideo.

En 2017, hubo una explosión de gas en el edificio.

Hoy, la municipalidad de Guaymallén comenzó la demolición de un edificio que había quedado en riesgo de derrumbe y que, por su estado, representaba un peligro para la comunidad.

El proceso comenzó en los primeros días de agosto, con la firma del acta de inicio. Previo a las tareas principales, la empresa adjudicataria realizó una desinfección del lugar y, en coordinación con los prestadores, se procedió a suspender y bloquear todos los servicios básicos: agua, gas, cloacas y electricidad. También se efectuó el cierre perimetral del predio para garantizar la seguridad en el área.

Las tareas se extenderán hasta el 10 de noviembre.

Posteriormente, se ejecutó un estudio de la estructura, que permitió elaborar el plan de demolición y el programa de higiene y seguridad. Una vez aprobada toda la documentación técnica, comenzaron los trabajos, que actualmente avanzan sobre el segundo piso.

Cómo era el edificio de Guaymallén

El inmueble contaba con cuatro departamentos por nivel, desarrollados en planta baja, primer y segundo piso, con un núcleo de escaleras. En total, ocupa aproximadamente 750 metros cuadrados (250 m² por planta).

El plazo de obra se extiende hasta el 10 de noviembre, fecha prevista para la finalización de las tareas. El origen de la problemática se remonta a 2017, cuando una explosión de gas dejó la construcción inhabitable y obligó a su desalojo inmediato. A ello se sumaron, en 2025, varios incendios intencionales que deterioraron aún más la estructura, presuntamente para evitar su ocupación irregular.

En total, vivían 30 personas en el edificio del IPV.

La explosión de gas y el incendio

En julio de 2017, una explosión destruyó parte del complejo de departamentos en el que vivían 30 personas. Según los reportes de ese momento, la explosión se originó por una pérdida de gas en un termotanque.

El año pasado, los vecinos del barrio Jardín del Sol prendieron fuego el edificio porque estaban viviendo delincuentes y exigieron que se demoliera porque era un riesgo para la comunidad.