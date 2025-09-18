WhatsApp: así funcionará el recordatorio para no olvidar de contestar mensajes

Mientras las otras aplicaciones avanzan con distintas actualizaciones, WhatsApp anunció que profundizará su sistema de alertas y de agenda para aquellos que son olvidadizos a la hora de contestar los mensajes en chats grupales o privados. De esta forma, la app dará un paso adelante y se diferenciará de sus competencias.

WhatsApp, en concreto, incorporará una novedad que ayudará a quienes tienen la costumbre de ver mensajes, pero no contestarlos enseguida: la opción de programar un recordatorio .

Esta herramienta está pensada para que el usuario reciba una alerta en el momento que elija, facilitando retomar conversaciones pendientes y evitar que queden olvidadas.

La dinámica es sencilla. Manteniendo pulsado cualquier mensaje dentro de un chat, se abrirá un menú donde aparecerá la alternativa de “crear recordatorio”.

Al seleccionarla, se podrá definir cuándo se quiere que la alerta suene : puede ser dentro de unas horas (dos, ocho), al día siguiente, o fijando una fecha y hora específicas.

Mensajes WhatsApp - Portada La nueva función de WhatsApp permitirá que los más colgados puedan contestar mensajes. shutterstock.com

Una vez configurado, ese mensaje quedará marcado con un ícono en forma de campanita, para saber que hay un aviso activo asociado a él.

Cuando llegue el momento elegido, WhatsApp enviará una notificación como si fuera un mensaje nuevo, presentando el contenido original o una vista previa si se trata de imagen o video.

Es importante destacar que esta función será completamente privada: ningún otro participante del chat sabrá que activaste un recordatorio; todo se gestiona desde tu teléfono.

Cuándo estará disponible en mi WhatsApp

Por ahora, la herramienta se encuentra en fase de prueba, específicamente en la versión beta para Android identificada como 2.25.21.14. No se ha confirmado aún cuándo estará disponible para todos los usuarios, pero se espera que pronto pase a la versión pública estable de la aplicación.

Esta funcionalidad supone un paso adelante para WhatsApp, que va más allá de ser solo una plataforma de mensajería al ofrecer funciones que ayudan a la organización personal. Resulta especialmente útil para quienes reciben muchos mensajes diarios, para negocios, o simplemente para quienes quieren tener un mejor control sobre sus conversaciones.