WhatsApp: cuándo llegarían los anuncios y suscripciones a la aplicación

WhatsApp , la plataforma de mensajería propiedad de Meta, anunció que en los próximos meses sumará dos grandes novedades: publicidad dentro de la aplicación y planes de suscripción para ciertos canales. Se trata de un cambio importante, ya que hasta ahora la app se había mantenido libre de anuncios .

De esta forma, copiará el sistema de Instagram y Facebook. En ambas apps de Meta se puede pautar publicidad o promocionar algunos contenidos en distintos espacios de publicación.

Si bien hasta el momento no hay confirmación en cuanto a las fechas, se estima que a fin de año la actualización ya estará lista y se podrá publicitar en algunas de las herramientas que tiene WhatsApp.

Las empresas también tendrán la posibilidad de publicitar sus productos en los estados, generando un acceso directo para que los usuarios inicien una conversación con ellas.

Se lanzarán suscripciones pagas para algunos canales, que ofrecerán contenido exclusivo y actualizaciones especiales a quienes se sumen.

Los administradores de canales podrán pagar para promocionar sus espacios, lo que les dará más visibilidad y les permitirá llegar a nuevos seguidores.

Aparecerán anuncios en la pestaña “Novedades”, el espacio donde los usuarios ven los estados, los canales públicos y las publicaciones de empresas y medios.

WhatsApp confirmó que los mensajes, llamadas y estados personales seguirán estando protegidos por cifrado de extremo a extremo. Esto significa que nadie fuera de los destinatarios podrá leer el contenido ni será utilizado para mostrar publicidad personalizada.

Esto significa una instancia clave ya que no será una publicidad invasiva, sino que respetará las conversaciones privadas o los chats grupales sin convertirlos en un bombardeo de anuncios.

Con estas novedades, WhatsApp avanza en un modelo de negocio más cercano al de otras aplicaciones de Meta, como Facebook e Instagram, donde la publicidad y las suscripciones son una parte central de la experiencia.