WhatsApp suma una nueva manera de enviar y recibir imágenes

Sin videos, ni gifs, Meta analiza una nueva herramienta para el envío de imágenes en movimiento. WhatsApp sigue apostando por el bienestar de sus usuarios.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo. Con más de dos mil millones de usuarios, la plataforma busca actualizarse permanentemente para cumplir con las expectativas de los seguidores de la app. En este sentido, Meta ha incorporado una función interesante a la hora de compartir imágenes.

Una de las funciones más utilizadas en WhatsApp es el envío de imágenes, es por esto, que la aplicación busca explotar su máximo potencial a través de un nuevo formato llamado “Live Photos”. Se trata de una función disponible para quienes usen la versión beta de la app y no es más que una foto con movimiento.

Una lista de los teléfonos celulares que podrían ya no tener más WhatsApp este año. Foto: Archivo MDZ Enviar y recibir imágenes en WhatsApp ahora será diferente. Foto: Archivo MDZ

Qué son los Live Photos de WhatsApp y para qué sirven Live Photos se conforma por un videoclip que se graba antes y después de la captura. En WhatsApp, se podrán usar en chats individuales, grupos y canales. Al elegir este tipo de imágenes, la aplicación dará la opción de enviarlas como un clip dinámico o como una imagen estática. De esta manera, la aplicación ofrece una compatibilidad multiplataforma que facilite la interacción entre usuarios de iOS y Android.