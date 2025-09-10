WhatsApp: cómo usar dos cuentas distintas en un mismo celular

Cada vez más personas necesitan separar lo laboral de lo personal sin tener que llevar dos teléfonos. WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada en Argentina, ya permite gestionar dos cuentas diferentes en un solo dispositivo sin la necesidad de contar con otro artefacto tecnológico y concentrándolo en solo uno.

Sin embargo, para poder activar dos cuentas distintas bajo un mismo celular , es necesario seguir algunos requisitos y pasos para no terminar bloqueando la que ya tenemos activa de forma original con nuestro primer usuario.

Esto sirve para aquellos que necesitan separar los chats laborales de los personales, amistosos y amorosos ; ya que últimamente la desconexión puede ser fundamental para rendir al 100% en cada uno de esos momentos.

Para activar esta función es indispensable:

Un celular que soporte doble SIM o eSIM, o bien tener instalada otra tarjeta SIM activa.

Sin esos requisitos, no es posible configurar la segunda cuenta en la aplicación.

Apps de citas .jpg WhatsApp y la clave para utilizar esta herramienta.

Paso a paso para activarla en WhatsApp

El proceso de configuración es sencillo y rápido:

Abrí WhatsApp y tocá los tres puntos de la parte superior derecha.

Seleccioná “Ajustes” y después “Cuenta”.

Elegí la opción “Añadir cuenta”.

Volvé a presionar en “Añadir cuenta” al final de la pantalla.

Ingresá el nuevo número, realizá la verificación y completá los datos del perfil.

De esa forma, el teléfono quedará con dos perfiles de WhatsApp funcionando al mismo tiempo.

Para cambiar entre cuentas e ir alternando entre una y otra, se deberá acceder a los ajustes de WhatsApp y allí en la parte superior donde suele estar el nombre del usuario, aparece una flecha desplegable. Allí se elegirá la cuenta a utilizar y será posible el intercambio entre una y la otra.

La posibilidad de manejar dos cuentas en un mismo celular ayuda a ordenar mejor los chats y evita confusiones, como enviar mensajes desde el número equivocado. Además, permite mantener la privacidad y separar con claridad la vida personal de la laboral.