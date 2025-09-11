Habrá 164 nuevos emojis en la próxima actualización de WhatsApp: cuáles son

WhatsApp no quiere quedarse atrás de ninguna manera y planea próximamente renovar su biblioteca de emojis con la incorporación de 164 símbolos inéditos que llegarán con la última actualización basada en el estándar Unicode 17.0. Usuarios de Android e iPhone podrán comenzar a utilizarlos entre enero y febrero de 2026, cuando desplieguen la versión más reciente de la aplicación.

De esta forma, la app dará nuevas formas de comunicarse con más sensaciones hechas con una nueva carita amarilla o también nuevos animales, algunos estarán vinculados a actividades como bailar. A su vez, también estarán vinculados con distintos tonos de piel y por supuesto que habrá nuevos emojis de fantasía.

Si bien todavía no hay una imagen oficial en la que se difunda cómo serán los nuevos emojis, sí se pudo conocer cuáles serán y Meta se encargó de dejar la forma de los nuevos emoticones a la imaginación de los usuarios.

Entre las nuevas incorporaciones hay representaciones que prometen aportar variedad y color a las conversaciones: un yeti (esa criatura mítica peluda similar al Pie Grande), una cara distorsionada que transmite sorpresa o incomodidad, orcas, un cofre del tesoro, un trombón, y hasta la imagen de un deslizamiento de tierra.

También se suman íconos pensados para la inclusión y diversidad, como un bailarín o bailarina de género neutro con distintas tonalidades de piel, parejas en lucha, y personas con orejas de conejo, entre otros.

emoji WhatsApp sumará nuevos emojis muy pronto. Canva

Cada plataforma adaptará los diseños según su estilo visual propio. WhatsApp los personalizará dentro de su línea estética, mientras que otros sistemas operativos y aplicaciones los adoptarán en diferentes momentos.

Cuándo estarán disponibles los nuevos emojis de WhatsApp

Por ejemplo, Google planea tener soporte completo en Android para marzo de 2026, Apple incluirá los nuevos dibujos con iOS 26 entre marzo y abril de ese año, y otras compañías como Microsoft, Samsung y Facebook también definirán sus cronogramas próximamente.

Cuando la actualización esté lista, quienes tengan instalada la versión más reciente de WhatsApp, ya sea que la descarguen desde Google Play o la App Store, verán los emojis integrados al teclado de símbolos usual. En muchos casos, los usuarios beta tienen acceso anticipado, aunque para todos la disponibilidad será similar en su lapso previsto.

Los nuevos emojis se sumarán a las categorías existentes y, probablemente, ocupen los lugares finales de cada grupo, o bien aparezcan en la sección de “recientes”.

En suma, esta renovación permitirá expresarse con más matices: más diversidad, diseños novedosos y símbolos que cubren emociones, fantasía y lo cotidiano. La espera no será demasiado larga ya que la mayoría de los usuarios podrá comenzar a disfrutarlos en el inicio de 2026.