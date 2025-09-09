Celebran los usuarios de iPhone: WhatsApp tiene una buena noticia

WhatsApp, el servicio de mensajería más popular, logró solventar un problema que aquejaba a los usuarios de iPhone.

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo confirmó la implementación de cambios en su sistema de seguridad. Con más de dos mil millones de usuarios, WhatsApp logró solventar un problema vinculado a celulares iPhone, cuya raíz se la vinculó a una posible campaña de espionaje que utilizó técnicas avanzadas y logró comprometer a algunos usuarios de dispositivos iOS.

Según trascendió, el problema estaba asociado a otra falla en los sistemas operativos de Apple, registrada como CVE-2025-43300. Se trató de un ataque dirigido de forma puntual a usuarios específicos de la plataforma, lo que encendió alertas en torno a la seguridad de estos dispositivos. Este tipo de ataques son conocidos como zero-clicks, es decir, que no necesita que el usuario interactúa con el mensaje que recibe, ya que el dispositivo queda expuesto con la sola llegada del mensaje.

Celebran los usuarios de iPhone Esta campaña tuvo lugar durante tres meses y afectó a 200 personas, la mayoría de ellas activistas y miembros de la sociedad civil. En este sentido, WhatsApp notificó a los usuarios que podrían haber sido vulnerados y junto con la empresa Apple, lanzó actualizaciones de seguridad de forma urgente para cerrar estas brechas de inseguridad digital.