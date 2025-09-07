Presenta:

La nueva función con inteligencia artificial que te ayuda a escribir como un experto en WhatsApp

La aplicación de mensajería sorprendió con su nueva actualización que utiliza IA. Descubre cómo usarla.

Esto es lo que debes conocer de WhatsApp.

Esto es lo que debes conocer de WhatsApp.

WhatsApp anunció su nueva actualización con inteligencia artificial diciendo: “A veces sabes lo que quieres decir, pero necesitas un poco de ayuda para decirlo”. Si bien existe el corrector automático –que viene incorporado en muchos celulares–, WhatsApp presenta una función que te sorprenderá.

¿De qué se trata esta nueva función de WhatsApp?

Se llama Writing Help y es una función con inteligencia artificial que es impulsada por Procesamiento Privado, por lo que mantiene tus mensajes en privado. Obtén varias sugerencias de la IA con varios estilos, como profesional, divertido o de apoyo. Puedes seleccionar alguno o seguir editando para entregar el mensaje perfecto.

whastapp meta ai
La nueva funci&oacute;n con inteligencia artificial que lleg&oacute; a WhatsApp.&nbsp;

La nueva función con inteligencia artificial que llegó a WhatsApp.

Esta función ofrece diferentes opciones de mensajes como reformular, profesional, gracioso, alentador o revisar. Para activar estas funciones tienes que encender la ayuda para escribir en Meta AI. Esta es una función completamente segura, aseguraron desde WhatsApp.

Para usar esta ayuda de escritura simplemente redacta tu mensaje y pulsa el nuevo ícono del lápiz. Ten en cuenta que esta función de Meta AI y algunas otras solo están disponible en ciertos países, y es posible que si no actualizas tu versión de WhatsApp tampoco puedas disfrutar de Writing Help.

Mensajes WhatsApp - Interna 4
WhatsApp cuenta con m&aacute;s de 3 mil millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial a mediados de 2025.

WhatsApp cuenta con más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial a mediados de 2025.

Muchos se preocupan por su seguridad, pero WhatsApp ha dejado en claro que los mensajes personales están protegidos por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de tus chats, ni siquiera WhatsApp ni Meta, puede leerlos, escucharlos o compartirlos.

