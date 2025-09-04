Según la inteligencia artificial, así se vería Gustavo Cerati a 11 años de su muerte

La recreación generada con inteligencia artificial muestra al ícono del rock argentino a sus 66 años. El homenaje digital emocionó a algunos fans.

A once años de su muerte, Gustavo Cerati volvió a ser tendencia gracias a una imagen generada por inteligencia artificial. La recreación fue realizada con la aplicación FaceApp y muestra cómo luciría hoy el líder de Soda Stereo si estuviera con vida: cabello entrecano, barba prolija, líneas de expresión marcadas y una mirada serena que conserva su esencia.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes de nostalgia, admiración y emoción. Algunos la calificaron como un “homenaje conmovedor”, mientras que otros se preguntaron si este tipo de recreaciones respetan o distorsionan el legado artístico. Lo cierto es que el impacto fue inmediato: Cerati volvió a estar presente en la conversación pública, esta vez desde el terreno digital.

shutterstock_2635219639 Así luciría Gustavo Cerati según la inteligencia artificial. Foto: Archivo

Tecnología, memoria y legado de Gustavo Cerati El uso de inteligencia artificial para recrear rostros de figuras fallecidas se volvió cada vez más común. En el caso de Cerati, la imagen generada por FaceApp no solo refleja el paso del tiempo, sino también la permanencia de su identidad visual: el peinado desordenado, los ojos claros y la expresión introspectiva que lo caracterizaban siguen intactos.