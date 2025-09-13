Comenzó la demolición de un edificio histórico del centro: calles cortadas y desvíos

El edificio es actualmente propiedad de la Dirección General de Escuelas y fue sujeto de un histórico litigio precisamente por esa posesión. Está ubicado detrás del Colegio Normal Tomás Godoy Cruz hacia el sur y al costado este del instituto terciario. Es un edificio patrimonial, por lo que las obras sobre él requirieron de un permiso especial de la Dirección de Patrimonio.

El 5 de marzo pasado, parte de una estructura de adobe que pertenece al techo de ese edificio se derrumbó, ocasionando riesgos para los peatones de la esquina de Patricias y Montevideo. En aquel momento, las autoridades de la Dirección de Patrimonio y de la DGE , ambas pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE liderado por Tadeo García Zalazar; se reunieron para determinar su futuro.

Todo estaba en pausa hasta que un incendio ocasionado en la madrugada del sábado pasado aceleró la decisión. El ministro Tadeo García Zalazar le confirmó a MDZ que la estructura iba a ser demolida y este sábado desde la mañana comenzó a implementarse el operativo, que se realizará por etapas.

Un punto central de la medida es que intentarán preservar aquellas estructuras que no se encuentren en riesgo de derrumbe, con el objetivo de incluirlas en un futuro plan de puesta en valor del edificio, que tiene un importante valor simbólico teniendo en cuenta que supo funcionar como jefatura de la policía hasta 1974 y, según reportes, luego como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.

Operativo derrumbe y cortes en la calles

El operativo es realizado por una empresa contratada por la DGE y cuenta con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Ciudad. En el control de tránsito y otras gestiones colabora la Municipalidad de Ciudad. Además, trabaja un equipo de la Dirección de Patrimonio para contribuir en la inspección de la conservación del espacio "rescatable". En esta primera etapa trabajan sobre una estructura ubicada al norte, colindante con el colegio.

Para que se implemente el operativo, desde el Gobierno provincial debieron cortar la circulación de la calle Patricias Mendocinas en la intersección con Rivadavia, frente a la Plaza Independencia, con el objetivo de resguardar la seguridad de los trabajadores.

Por tal motivo y teniendo en cuenta que se trata de una zona de mucho tránsito del transporte público, todos los colectivos que circulan hacia el sur fueron desviados por calle Espejo hacia el oeste hasta 25 de Mayo y allí hacia el sur, para retomar luego calle Patricias por San Lorenzo. Es por esto que también quedaron sin funcionar las paradas frente a la propia plaza.

Edificio con historia

El edificio forma parte de un predio que le pertenece a la Dirección General de Escuelas y que actualmente se encuentra abandonado, en desuso, ubicado detrás (hacia el sur) de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz y al lado (este) del Instituto de Educación Superior en Formación Docente y Técnica “Tomás Godoy Cruz”.

Sin embargo, lejos del crecimiento de la vegetación que da una muestra de abandono y del frente lleno de publicidad donde colapsan los techos, el edificio supo ser un epicentro crucial para la provincia. Allí funcionó la Jefatura de la Policía de Mendoza hasta la década de 1970. En 1974 se creó el Palacio Policial ubicado en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo que lo reemplazó. Con el correr de los años la Policía se lo cedió a la DGE.

De hecho, hay registros que lo señalan como un centro clandestino de detención de la dictadura durante aquellos años. La Secretaría de Derechos Humanos en 2015 identificó a 762 lugares en un documento llamado "Listado de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina entre 1974 y 1983". En Mendoza incluyó a este lugar, junto con otros como la Comisaría 5ª de Ciudad, la 33ª, la delegación de la Policía Federal y el ya reconocido Departamento de Informaciones (D2). También el palacio policial en cuestión.

En el año 2005, bajo la gobernación de Julio Cobos hubo un proyecto para instaurar un Museo Policial en el predio, pero las autoridades de la Escuela Normal se negaron, reflotando un reclamo histórico sobre su supuesta posesión, argumentando una donación de la provincia en 1958, a pesar del funcionamiento allí de la dependencia. En aquel momento medió el ministro de Gobierno de entonces, Gabriel Fidel (fue funcionario de Cornejo, Suarez y hoy es vicerrector de la UNCuyo). Argumentó que le correspondía a la comunidad educativa resolver cómo quería ocupar el espacio de esa manzana, ya sea como Biblioteca o Centro de estudios en conmemoración por los desaparecidos.

Antes, el Gobierno de Arturo Lafalla había querido donar parte de los terrenos al Arzobispado de Mendoza para la construcción allí de una Catedral, proyecto que también se esfumó sin éxito.