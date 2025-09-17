Triple accidente vial en Guaymallén: dos de los conductores estaban alcoholizados y una bebé salió herida

Un siniestro vial en Guaymallén entre tres vehículos y con dos conductores alcoholizados causó heridas leves en una bebé que quedó internada.

El accidente que involucró a tres vehículos tuvo lugar en Guaymallén.

Un accidente vial entre tres vehículos en Los Corralitos, Guaymallén, terminó causando heridas leves a una bebe de 11 meses. Dos de los conductores involucrados estaban alcoholizados.

El siniestro ocurrió pasadas las 22 entre las calles Severo del Castillo y Adrover, en Los Corralitos, departamento de Guaymallén. En este cruce, dos camionetas, una Jeep y una Amarok, y un automóvil Bora, colisionaron.

Al hacerse los controles de alcoholemia pertinentes, el personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza se encontró con qué dos de los tres conductores involucrados estaban conduciendo con alcohol en sangre. Concretamente, el conductor del Volkswagen Bora, con 0,66 gramos de alcohol en sangre, y la conductora de la camioneta Jeep que presentó 1,23 g/l.