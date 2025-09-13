Tragedia en Guaymallén: un motociclista fue colisionado y sufrió la amputación de una pierna
El conductor de 38 años circulaba por Ruta 50 cuando un auto lo colisionó en un cruce.
Un motociclista sufrió graves heridas después de un accidente en Guaymallén. El conductor del vehículo, de 38 años, debió ser hospitalizado y sufrió la amputación de una pierna.
El hecho ocurrió a las 6.45 de la mañana en el cruce de Ruta 50 y Rodríguez Peña. Un auto Volkswagen Nivus, conducido por un hombre de 74 años, colisionó con una moto Betamotor 150cc.
El motociclista, identificado como Eduardo Portugal, circulaba por Ruta 50 de oeste a este. El conductor del auto viajaba por la misma ruta en dirección opuesta y dobló a la izquierda en la intersección. El impacto resultó en la amputación de la pierna derecha del motociclista.
Médicos del SEC trasladaron al hombre al Hospital Central. Ingresó con politraumatismos y la amputación de su pierna derecha. La policía le realizó un dosaje de alcohol al conductor del auto, que dio 0 g/L. La Oficina Fiscal de la Jurisdicción investiga el accidente.