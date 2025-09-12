Identificaron al hombre que encontraron calcinado en Guaymallén

El Ministerio Público Fiscal informó este viernes que, en el marco de la investigación dirigida por la Fiscal de Homicidios Dra. Andrea Lazo, se logró un importante avance en la causa que fue identificar el cuerpo del hombre calcinado el pasado lunes en un descampado ubicado en calles Manuel A. Sáenz y Victoria, del departamento de Guaymallén. Se trata de Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años.

Además, se logró individualizar al presunto autor del hecho, identificado como Mauro Ortega (33), alias “Bigote”. El mismo, que se encontraba con pedido de captura desde ayer, fue aprehendido en la madrugada de hoy.. La causa se investiga bajo la calificación legal de homicidio agravado. Informaremos luego si se imputa al sospechoso.

Los detalles del cadáver Además, el testigo señaló que estaba "todo envuelto en tela". A su parecer, al hombre "lo habían tirado y prendido fuego" en ese descampado.

Continuando con su testimonio, el vecino sostuvo que rápidamente pudo distinguir que se trataba de un hombre, ya que sus partes intimas, al igual que los pies y manos, "era lo único que se le veía".

Por otro lado, el hombre sostuvo que el fallecido tenía la pierna izquierda totalmente quebrada y "mirando para el otro lado". Ese detalle se pudo apreciar en una foto a la que accedió este portal.