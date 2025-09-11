Un incendio afectó tres departamentos en Guaymallén: uno terminó con daños totales

Al menos tres departamentos fueron afectados por un impactante incendio en el distrito de Buena Nueva, Guaymallén.

Entrada a la calle Astorga, donde se desató el incendio en tres departamentos.

Tres departamentos fueron dañados en un gran incendio la tarde de este jueves en el distrito Buena Nueva de Guaymallén. El fuego descontrolado acusó daños totales en uno de las viviendas, mientras que los otros dos afectados tuvieron consecuencias menores, principalmente en el techo.

El incendio fue alertado por medio de varios llamados a la línea de emergencias 911. Tras recibir el aviso, personal policial y bomberos voluntarios se movilizaron hacia las viviendas afectadas sobre calle Astorga.

Los rescatistas que acudieron a controlar la situación provenían del Cuartel Central y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Los daños del incendio Mientras uno de los domicilios sufrió fuertes daños, los otros dos resultaron afectados, principalmente, en sus techos, presentando afectaciones parciales.