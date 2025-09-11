Un incendio afectó tres departamentos en Guaymallén: uno terminó con daños totales
Al menos tres departamentos fueron afectados por un impactante incendio en el distrito de Buena Nueva, Guaymallén.
Tres departamentos fueron dañados en un gran incendio la tarde de este jueves en el distrito Buena Nueva de Guaymallén. El fuego descontrolado acusó daños totales en uno de las viviendas, mientras que los otros dos afectados tuvieron consecuencias menores, principalmente en el techo.
El incendio fue alertado por medio de varios llamados a la línea de emergencias 911. Tras recibir el aviso, personal policial y bomberos voluntarios se movilizaron hacia las viviendas afectadas sobre calle Astorga.
Los rescatistas que acudieron a controlar la situación provenían del Cuartel Central y del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Los daños del incendio
Mientras uno de los domicilios sufrió fuertes daños, los otros dos resultaron afectados, principalmente, en sus techos, presentando afectaciones parciales.
Por otro lado, aunque se notificó que algunos de los departamentos contaban con personas viviendo allí actualmente, no se registró ningún lesionado.