El incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén fue intencional

Un informe policial confirma que el siniestro en el Mercado Cooperativo no fue un accidente. La investigación busca ahora a los dos responsables.

Este portón aplastó a una bombera durante el operativo para controlar el incendio.

El Mercado Cooperativo de Guaymallén amaneció con un paisaje de destrucción total tras el incendio del sábado. Las llamas provocaron el derrumbe de seis de los siete galpones de la feria.

Mientras bomberos y peritos trabajan sobre el terreno para controlar los últimos focos y evaluar los daños, un parte policial revela nuevos detalles sobre el origen del siniestro.

Un informe de la Subcomisaría de Guaymallén indica que el fuego fue intencional. Cámaras de seguridad internas captaron a dos individuos que iniciaron las llamas y luego escaparon saltando una medianera. Por directivas de la Oficina Fiscal, la Unidad Investigativa Departamental y Delitos Tecnológicos se sumaron a las tareas para recolectar pruebas.

La magnitud del siniestro movilizó a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de cuarteles voluntarios de Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Luján y Barriales. El incendio, que se desató pasadas las 19.30, afectó a cuatro galpones con daños totales.

El Galpón 1 perdió una cámara frigorífica, un autoelevador y mercaderías varias. En el Galpón 2 se quemaron tres autoelevadores y pallets. El Galpón 3 sufrió la destrucción de dos camiones, dos autoelevadores, mercadería y una cámara de frío. Finalmente, el Galpón 4 perdió dos autoelevadores, una cámara frigorífica, mercadería y bobinas de papel.