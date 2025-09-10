Incendio en Guaymallén: un hombre murió por intoxicación con monóxido de carbono

Un hombre perdió la vida a raíz de un incendio en un galpón de Guaymallén. Al parecer, el deceso se produjo por inhalación de monóxido de carbono.

El galpón donde se desató el incendio en Godoy Cruz. / Imagen de Google Maps.

Un hombre murió a raíz de un incendio que se desató la mañana de este miércoles en el departamento de Guaymallén. Fuentes policiales indicaron que el fallecimiento se debió a una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

El fuego se desató al rededor de las 11 en un galpón de una fábrica ubicado sobre la calle San Francisco del Monte entre Azcuénaga e Independencia.

La causa de la muerte en el incendio El diagnóstico del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) señaló que la víctima se habría intoxicado al inhalar humo procedente de las llamas.