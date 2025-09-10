Confirmaron que no tenía licencia el motociclista que provocó la muerte de la niña de Guaymallén

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta imputó la tarde de este miércoles a Ariel Gustavo Suárez Casero , el motociclista de 28 años que provocó la muerte de la Melody Agüero Vallejos (3) el lunes en el barrio Lihué de Guaymallén . En tanto, los detectives confirmaron que el detenido no contaba con licencia de conducir .

De acuerdo con fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) formalizó la acusación contra el conductor por el delito de homicidio culposo . Pese a tratarse de un delito excarcelable, prevé penas de 6 meses a 5 años de prisión , las autoridades no habían definido la situación de detención de Suárez Casero, por lo que aún existían chances de que pase a la cárcel.

Con respecto a las pruebas recolectadas en las últimas horas, se logró establecer que la motocicleta del imputado tenía los papeles en regla, aunque el propio Suárez Casero no había sacado la licencia de conducir correspondiente.

En tanto, de los trabajos de la Policía Científica se pudo establecer que el motociclista perdió el dominio de la moto y eso provocó que terminara impactando la pared adobe que formaba el perímetro de una casa de la barriada. Justamente, en ese sector de la propiedad se encontraba jugando la niña, quien terminó aplastada por los escombros y a los pocos minutos perdió la vida.

Asimismo, los peritos sostuvieron que no observaron huella de frenado en la escena del hecho, es decir, Suárez Casero nunca atinó a realizar una maniobra o acción para evitar el choque contra la vivienda.

El accidente fatal en Guaymallén

El siniestro que provocó en la muerte de Melody Agüero Vallejos ocurrió pasadas las 15 del lunes, cuando Suárez Casero viajaba junto a su pareja por calle Virgen de las Nieves, en el distrito de Belgrano, y chocó de frente con la pared delantera de la casa donde vivía la víctima, en el barrio Lihué.

La fuerte colisión desencadenó el derrumbe de la pared, que terminó aplastando a la niña mientras jugaba en el patio delantero. Inmediatamente, vecinos la llevaron junto a su madre al Hospital Notti, a bordo de un vehículo particular, aunque la menor terminó falleciendo a causa de las graves heridas sufridas.

Muerte niña barrio lihué El abrazo del padre de Melody y un familiar, en medio del dolor por la muerte de la niña. Marcos García / MDZ

Aunque el acusado brindó en un primer momento la versión de que el accidente fue provocado por el conductor de otro vehículo, quien lo habría sorprendido por calle Colón. No obstante, esa versión resultó poco creíble y fue descartada por los investigadores.