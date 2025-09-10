Accidente fatal en Godoy Cruz: un hombre cruzaba la calle y murió atropellado

El accidente ocurrió en el cruce de calles Paso de los Andes y Paraná, en Godoy Cruz. La víctima fue identificada como Walter Musa, de 67 años.

El cruce de calles Paso de los Andes y Paraná, en Godoy Cruz, donde se produjo el accidente.

Un trágico accidente se cobró la vida de un hombre de 67 años la mañana de este miércoles en Godoy Cruz. La víctima, identificada como Walter Musa, fue atropellada por un auto mientras cruzaba la calle y murió luego de ser trasladada a una clínica privada.

El siniestro se registró minutos antes del mediodía a través de la línea de emergencias 911, mediante un llamado que alertó sobre un hombre arrollado por una camioneta en el cruce de calles Paso de los Andes y Paraná.

Al llegar a la escena, el personal policial constató que una mujer, quien conducía una Volkswagen Saveiro, circulaban por calle Paraná hacia el oeste y, al llegar al cruce con Paso de los Andes, dobló y embistió a Musa, por motivos que se tratan establecer, relataron las fuentes del caso.

Cómo murió la víctima Acto seguido, el sexagenario fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en la escena y le diagnosticaron politraumatismos con traumatismo de cráneo, para luego ser trasladado al Hospital Privado de Ciudad de Mendoza.

Momentos después de ingresar a ese nosocomio, informaron que Musa perdió la vida por las herias sufridas.