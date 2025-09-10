Presenta:

Accidente en plena calle Boedo: dos motos como protagonistas de un choque y tránsito complicado

Dos motos chocaron este miércoles cerca de las 7 en calle Boedo, de Luján, Mendoza. Los conductores tienen fuertes golpes causados por el accidente.

Accidente en Boedo
Mercedes Gómez/MDZ

Este miércoles por la mañana, cerca de las 7, dos motociclistas protagonizaron un choque en calle Boedo, de Luján, antes de la rotonda frente al centro comercial El Álamo. El tránsito se encuentra complicado por el accidente en la zona.

Los detalles del accidente

El hecho se produjo a las 6:45 en calle Boedo, a unos metros de la rotonda cercana al centro comercial El Álamo. Si bien no hay heridos de gravedad, si uno de los conductores, que es trabajador gastronómico, se encuentra con algunos golpes importantes.

Video: mirá cómo fue el choque

Accidente en calle Boedo

El accidente fue captado por las cámaras.

El otro conductor tiene lesiones leves. Por eso hay un corte en calle Boedo y piden elegir otras vías para circular por la zona.

