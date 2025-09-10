Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo y teme por su vida

Dos semanas atrás, la Policía detuvo en CABA a Elizabeth Rodrigo, mamá de la reconocida vedette Ayelén Paleo . La mujer está acusada de formar parte de una red de prostitución de mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas.

En las últimas horas, la acusada fue trasladada de celda. “La información de último momento proveniente desde el lugar. Tenían miedo de que le pase algo”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa radial. Y agregó: “En las próximas horas se verá si sigue detenida o la liberan después de haber estado casi quince días presa”.

Las víctimas eran obligadas a rotar cada diez días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario. Según trascendió, la mamá de la vedette sería quien organizaba la logística y hacía de fotógrafa para la organización. Dicho material erótico luego era publicado en páginas para adultos.

La organización, les retenía el 90% de las ganancias y les exigía un pago de hasta 90 mil pesos por los books de fotos.

La captura de las sospechosas

Como consecuencia del operativo, el cual consistió en 15 allanamientos, otras tres integrantes de la banda fueron detenidas. La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

Video: así se llevaban detenida a la madre de Ayelén Paleo

Por otro lado, en La Pampa fueron arrestados Carlos Molina, apuntado como socio y regente de tres prostíbulos, y Noelia Macarena Lacuadra, señalada como la responsable de las publicaciones en Internet.