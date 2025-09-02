Rocío Marengo arremetió contra Ayelén Paleo en medio del revuelo mediático por el arresto de su madre

A pocos días de que Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fuera detenida por trata de personas, Rocío Marengo no dudó en liquidar a la polémica bailarina.

La panelista y actriz Rocío Marengo hizo un repaso por sus años en el mundo de la actuación, recordando específicamente el tiempo que compartió con Carmen Barbieri. En el contexto de la reciente situación judicial que afecta a la madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, Marengo no ahorró críticas hacia la primera. Al evocar aquella etapa, caracterizó a varios de los grupos artísticos señalando que “eran chicas complicadas, era turbio”.

Sus declaraciones profundizaron en la naturaleza de esas relaciones laborales. La mediática aclaró que no coincidió profesionalmente con Paleo, ya que esta se incorporó en un ciclo posterior al suyo. Sobre su experiencia con Barbieri, aunque admitió la existencia de conflictos, mantuvo una visión nostálgica: “Tengo los mejores recuerdos de cuando hicimos teatro con Carmen, más allá de las peleas, esa época que vivimos, no volvió ni volverá, quedó allá arriba y nada lo supera”.

Además, se refirió a los sonados enfrentamientos entre la directora teatral y Paleo, los cuales giraban en torno a una relación con un reconocido productor. Al respecto, Marengo fue específica: “Cuando vino lo de Ayelén, Carmen la acusó de que le había sacado a Santiago Bal”.

Las duras declaraciones de Rocío Marengo sobre Ayelén Paleo Rocío Marengo contra Ayelén Paleo en una nota con Intrusos Rocío Marengo contra Ayelén Paleo en una nota con Intrusos. Video: Intrusos (América TV)

En medio del escándalo mediático por la detención de la madre de Ayelén, la exparticipante de reality shows reveló un incidente con otra colega, Pamela Sosa. Narró entre risas, aunque con un trasfondo de seriedad, un episodio de extrema hostilidad: “Tengo mil defectos y de toda esa gente era lo mejor, porque hasta Pamela Sosa me quiso atropellar con el auto. Le dije a la producción que me querían matar de verdad y que no nos tengamos tanto odio al nivel de matar al compañero”.