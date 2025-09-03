Un polémico audio de la madre de Ayelén Paleo dejó expuesta una de las actividades por la que fue detenida

El panorama judicial de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo , se tornó más adverso luego de un polémico audio que dieron a conocer en un programa de canal América. La mujer permanece privada de su libertad desde hace siete días, imputada por formar parte de una organización delictiva presuntamente dedicada a la trata de personas y la explotación sexual.

El caso dio un giro trascendental con la difusión de grabaciones de audio donde la propia imputada se autodenomina como "dueña del sitio" donde se comercializan imágenes de mujeres en situación de prostitución. Este hallazgo posicionó a Rodrigo en el centro de la escena investigativa.

Este miércoles en Desayuno Americano , se reprodujo un material exclusivo en el cual la detenida detalla la naturaleza de sus servicios. En la grabación, Rodrigo aclara que ella misma genera contenido y elabora un book para sus clientas para que luego "puedan subirlo a otros sitios". Esta declaración sería crucial para la fiscalía.

Estas evidencias sonoras la vincularían de forma directa con el ilícito de "proxenetismo agravado". De acuerdo a la legislación argentina, este delito conlleva una condena potencial de entre 5 y 10 años de reclusión. El comunicador Carlos Salerno, en el magazine conducido por Pamela David, afirmó que este audio se incorporará a la causa junto con otros de similar tenor.

Según se escucha en la grabación, la acusada proponía efectuar las producciones fotográficas en su domicilio particular argumentando que contaba con "distintos ambientes", y que les proporcionaba a las mujeres diversos implementos como "lencería, disfraces, accesorios, extensiones, zapatos y demás", por un monto que oscilaba entre los 70 y 80 mil pesos.

mamá de Ayelén Paleo Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo quedó expuesta nuevamente por el audio en el que explica su actividad. Foto: Ely Rodrigo - Facebook

" En la página promovería o facilitaría los encuentros de las mujeres a cambios de dinero ya que publica un número de teléfono", explicó el periodista. Por su lado, Luis Bremer expresó que según el abogado de las víctimas, la mamá de Ayelén Paleo tendría más peso en el negocio del que en realidad aparenta.

En este contexto, el magistrado a cargo de la investigación dispuso el desbloqueo de los dispositivos móviles incautados durante los operativos, una diligencia programada para el día 15 del corriente mes. "Además la fiscalía tiene 30 días para pedir la prisión preventiva, por lo que la madre de Ayelén Paleo podría pasar un mes más detenida", concluyeron en Desayuno Americano.