"Mi hija sabe", el fuerte testimonio que complicó a Ayelén Paleo y a su mamá por la denuncia de trata
Una mujer, que se hizo pasar por prostituta y se infiltró en la banda que lideraría la mamá de Ayelén Paleo, hundió a la vedette y a Elizabeth Rodrigo.
El miércoles pasado, la Policía detuvo en CABA a Elizabeth Rodrigo, mamá de la reconocida vedette Ayelén Paleo. La mujer está acusada de formar parte de una red de prostitución que prostituía mujeres. Junto con ella, otras tres personas fueron detenidas.
En las últimas horas, una testigo clave en la causa habló con los medios y reveló detalles que complican aún más a Ayelén Paleo y a su madre. “Elizabeth Rodrigo chapeaba con su hija. Ella me dice: “Mi hija sabe, cómo no va a saber. Porque te crees que vive como vive"", sentenció Norma Acosta, quien se hizo pasar por prostituta y se infiltró en la banda.
Noticia en desarrollo…